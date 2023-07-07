Beşiktaş Lyanco Vojnovic için pazarlıklara başladı

Stoper arayışındaki Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Lyanco Vojnovic için İngiliz ekibi Southampton'la pazarlıklara başladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş Lyanco Vojnovic için pazarlıklara başladı
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07 Temmuz 2023 10:08
Transferde önceliğini stopere veren bonservisi elindeki Daniel Amartey ile Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için önemli bir aşama kaydeden Beşiktaş, ekstra bir hamle için de uğraşıyor.

Siyah-beyazlılar Teknik Direktör Şenol Güneş'in kalmasını istemesine rağmen takımdan ayrılmayı kafasına koyan Romain Saiss'in olası transferine karşı planını uyguluyor. Bu konuda daha önce de gündeme gelen stoper Lyanco Vojnovic için temaslar yoğunlaştı.

MAKSİMUM 3.5 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Southampton'ın 26 yaşındaki savunmacısı için pazarlıklarda önemli yol kat etti. İngiliz ekibinin istediği bonservis bedelini 8.5'tan 5 milyon Euro'ya kadar indiren siyah-beyazlılar, verebileceği en yüksek rakam olan 3.5 milyon Euro'ya transferi bitirmek için görüşmelere devam ediyor. Lyanco imza atarsa Saiss'in ayrılığının da önü açılmış olacak. 

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