Beşiktaş Lyanco Vojnovic için pazarlıklara başladı

Transferde önceliğini stopere veren bonservisi elindeki Daniel Amartey ile Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak için önemli bir aşama kaydeden Beşiktaş, ekstra bir hamle için de uğraşıyor.
Siyah-beyazlılar Teknik Direktör Şenol Güneş'in kalmasını istemesine rağmen takımdan ayrılmayı kafasına koyan Romain Saiss'in olası transferine karşı planını uyguluyor. Bu konuda daha önce de gündeme gelen stoper Lyanco Vojnovic için temaslar yoğunlaştı.
MAKSİMUM 3.5 MİLYON EURO
Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Southampton'ın 26 yaşındaki savunmacısı için pazarlıklarda önemli yol kat etti. İngiliz ekibinin istediği bonservis bedelini 8.5'tan 5 milyon Euro'ya kadar indiren siyah-beyazlılar, verebileceği en yüksek rakam olan 3.5 milyon Euro'ya transferi bitirmek için görüşmelere devam ediyor. Lyanco imza atarsa Saiss'in ayrılığının da önü açılmış olacak.
Siyah-beyazlılar Teknik Direktör Şenol Güneş'in kalmasını istemesine rağmen takımdan ayrılmayı kafasına koyan Romain Saiss'in olası transferine karşı planını uyguluyor. Bu konuda daha önce de gündeme gelen stoper Lyanco Vojnovic için temaslar yoğunlaştı.
MAKSİMUM 3.5 MİLYON EURO
Beşiktaş yönetimi, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Southampton'ın 26 yaşındaki savunmacısı için pazarlıklarda önemli yol kat etti. İngiliz ekibinin istediği bonservis bedelini 8.5'tan 5 milyon Euro'ya kadar indiren siyah-beyazlılar, verebileceği en yüksek rakam olan 3.5 milyon Euro'ya transferi bitirmek için görüşmelere devam ediyor. Lyanco imza atarsa Saiss'in ayrılığının da önü açılmış olacak.