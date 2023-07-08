Beşiktaş, Lyanco'nun peşinde

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Kadrosuna bir savunma oyuncusu katmak isteyen Siyah-Beyazlı ekip İngiltere Championchip takımlarından Southampton'ın Brezilyalı stoperi Lyanco ile anlaşma sağladı.
İngiliz kulübünün 26 yaşındaki Sambacı için 8 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Ada ekibine zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Aynı zamanda Göztepe'nin de başkanı olan İngiliz ekibinin 1 numaralı ismi Rasmus Ankersen ile iyi ilişkileri bulunan Beşiktaş yönetiminin yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ve Lyanco transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği de gelen haberler arasında.
Ada ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.
İngiliz kulübünün 26 yaşındaki Sambacı için 8 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, Beşiktaş'ın Ada ekibine zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Aynı zamanda Göztepe'nin de başkanı olan İngiliz ekibinin 1 numaralı ismi Rasmus Ankersen ile iyi ilişkileri bulunan Beşiktaş yönetiminin yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ve Lyanco transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği de gelen haberler arasında.
Ada ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper geçen sezon çıktığı 30 karşılaşmada takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu.