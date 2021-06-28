Beşiktaş, Luuk de Jong için nabız yokladı!

Beşiktaş, Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki Hollandalı forvet Luuk de Jong için nabız yokladı. Eski kulübü PSV ise 10 milyon euro bonservis ödemeye hazır...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Luuk de Jong için nabız yokladı!
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28 Haziran 2021 13:31
Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Luuk de Jong için Beşiktaş ve PSV'den teklif var!

İspanya'dan andalucia informacion'un haberine göre; Sevilla, 30 yaşındaki Hollandalı golcüye kadro düşünmediğini iletti. Menajeriyle birlikte kulüp arayan Luuk de Jong için Sevilla da en kısa sürede ve en çabuk şekilde bir çözüm bulması gerektiği bilgisini verdi.

PSV, 10 MİLYON EURO ÖDEYEBİLİR

EURO 2020'deki Çekya maçında diz bağı sakatlığı yaşayan Luuk de Jong'un önümüzdeki ay ortasına kadar antrenmanlara çıkamayacak olması bir dezavantaj teşkil ederken, PSV'nin bu transferde çok istekli olduğu belirtildi. Eski oyuncusunu yeniden kadrosunda görmek isteyen PSV'nin De Jong'a 10 milyon euro civarı bir teklif sunacağı da kaydedildi.

De Jong'un da gönlünün PSV'de olduğu ve eski takımında oynayan Davy Pröpper ile Marco Van Ginkel ile yakın dostluğunun da bu durumda önemli bir faktör olduğunun altı çizildi.

BEŞİKTAŞ, YÜKSEK RAKAMLARA ÇIKMIYOR

Beşiktaş'ın ise Luuk de Jong ile ilgilendiği ancak PSV'nin ödemeye razı olduğu rakamlara çıkmayı düşünmediği yazıldı.

GEÇEN SEZON 48 MAÇTA 9 GOL

2019 yazında PSV Eindhoven'dan Sevilla'ya 12.5 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Luuk de Jong, geçen sezon 48 resmi maçta oynayıp 9 gol attı.


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