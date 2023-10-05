Haber Tarihi: 05 Ekim 2023 16:40 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 16:40

Beşiktaş - Lugano maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Beşiktaş - Lugano maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk ediyor.

Beşiktaş - Lugano maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

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BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL İLK 11'LER

 

Eksikler


Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Mert Günok ve Gedson Fernandes bu maçta forma giyemeyecek. Rebic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Lugano'da Arjantinli stoper Valenzuela forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Rashica, Muleka, Aboubakar



Lugano
Saipi, Espinoza, Hajrizi, Hajdari, Marques, Grgic, Cimignani, Macek, Sabbatini, Aliseda, Vladi

238. kez Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 238. kez sahne alacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 237 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 314 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 352 gol gördü.

İkinci kez İsviçre takımıyla karşılaşacak

Lugano, Beşiktaş'ın ikinci kez karşı karşıya geleceği İsviçre takımı olacak.

Daha önce 2007-2008 sezonunda Zürih'le UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşan siyah-beyazlı ekip çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan eşleşmede rakibini saf dışı bıraktı.

İsviçre'de oynanan karşılaşmada Zürih'le 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanan karşılaşmayı da 2-0 kazandı. Bu eşleşmede Beşiktaş'ın 3 golünü de Arjantinli futbolcu Matias Delgado kaydetti.

Grupta ilk hafta berabere kaldılar

İki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı.

Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.

Aboubakar ve Cenk Tosun yarışta!

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge karşısında 1 puanı getiren golü atan Cenk Tosun, gol sayısını 12'ye yükseltirken Oktay Derelioğlu'nun ardından Avrupa'da en fazla gol atan isimler Ricardo Quaresma ile Bobo'yu yakalamıştı.

Siyah-beyazlı ekibin diğer golcüsü Vincent Aboubakar'ın ise Avrupa'da 11 golü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da gol sevinci yaşayan Aboubakar, özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarındaki performansıyla dikkati çekti. Aboubakar, bu sezon Avrupa'daki 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı.

Kamerunlu futbolcu, Lugano karşısında bir gol bulursa siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu sıralamasında ikinci durumda bulunan isimler Quaresma, Bobo ve Cenk'i yakalayacak.

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