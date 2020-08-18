Beşiktaş, Ljajic için 'Teklifi yükseltin' dedi

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic'e Japonya'dan talip çıktı. 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalan menajerler Japonya'dan 3 milyon Euro'luk teklif getirdi.



Gelecek sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için Ljajic'in 3.2 milyon Euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon Euro. Görüşmelerin devam ettiği ve Japonların teklifi yükseltmesi halinde Ljajic'in takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi.





Beşiktaş'ın geçen sezon başında bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ödediği Ljajic, siyah-beyazlılarda 61 maçta 16 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.







