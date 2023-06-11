Beşiktaş'lı Tayfur, İstanbul'a alışamadı

Beşiktaş'ın sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralıdığı Tayfur Bingöl'ün İstanbulda yaşamaya alışamadığı ve kafasının karışık olduğu belirtildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'lı Tayfur, İstanbul'a alışamadı
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11 Haziran 2023 10:09
Son güncelleme 11 Haziran 2023 10:10
Beşikta'ta kiralık sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl'ün durumu belirsizliğini koruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, satın alma opsiyonu 1,3 milyon euro olan Tayfur'un kadroda tutulmasını istiyor.

Siyah-beyazlı yönetim ve profesyoneller de 1 milyon euronun altında bir bedel karşılığında Tayfur'un bonservisini Alanyaspor'dan almayı planlıyor.

Ancak 30 yaşındaki başarılı futbolcunun İstanbul'da yaşamaya tam olarak uyum sağlayamadığı ve bu nedenle Beşiktaş'la yollarını ayırarak Alanyaspor'a dönmeye sıcak baktığı belirlendi.

Akdeniz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tayfur'un kısa süre içinde kesin kararını vereceği aktarıldı. Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 29 resmi maça çıktı. Rakip ağlara 2 gol gönderen deneyimli futbolcu 2 kez de asist yaptı. 

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