"Bütün kulüplerin kadın futbol takımı olmaya başladı. Rekabet ortamının artması Avrupa'da ülkemizi daha iyi temsil etmemiz için çok değerliydi. Biz mutluyuz, ligimiz daha da renklendi"



"Milli takım bazında da bize şans verildiğinde neler yapabileceğimizi gösteriyoruz"

Beşiktaş Vodafone Futbol Takımı oyuncusu Didem Karagenç, kadın futbolunda yeni kulüplerin kurulmasıyla rekabetin arttığını ve bunun lige renk kattığını söyledi.