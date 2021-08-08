Beşiktaş, Levent Mercan'ın peşinde!

Bol alternatifli bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün Türk asıllı orta sahası Münir Levent Mercan'ı transfer etmek istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş, Levent Mercan'ın peşinde!
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08 Ağustos 2021 12:26
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Schalke 04'ün Türk asıllı orta sahası Münir Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yabancı kuralının geri gelmesinin ardından Türk oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı.

Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Almanya U20 Milli takımında da görev yapan Levent Mertcan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 5000 bin Euro olan genç futbolcunun Alman kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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