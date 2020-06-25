Beşiktaş, Leroy Fer'i istedi; Feyenoord karar değiştirdi

Leroy Fer'e düşük bir teklif yapan Feyenoord, Beşiktaş'ın devreye girmesinin ardından rakamı arttırdı ve Hollandalı oyuncu ile yeni sözleşme görüşmelerinde sona geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş, Leroy Fer'i istedi; Feyenoord karar değiştirdi
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25 Haziran 2020 15:57
Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord ile sözleşmesi bitecek olan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leroy Fer ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşandı.

Hollanda basını, Beşiktaş ile anlaşmak üzere olan Feyenoord'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda tutmaya karar verdiğini duyurdu.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın talebi doğrultusunda, Leroy Fer'e yeni teklif yapan Feyenoord'un daha öncekini teklifini geliştirdiği ve Hollandalı oyuncuyu büyük ihtimalle ikna edeceği belirtildi.

Öte yandan Leroy Fer'in 2 yıllık sözleşme istediği belirtilirken, Feyenoord'un yaptığı yeni teklifin 1+1 yıllık olduğu vurgulandı.

Feyenoord'da bu sezon 34 resmi maça çıkan Leroy Fer, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



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