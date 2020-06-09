Beşiktaş, Leroy Fer'den rapor istedi

Beşiktaş, Feyenoord ile sözleşmesinin bitimine sayılı günler kala Leroy Fer'i bir kez daha gündemine aldı. Siyah-beyazlılar daha önce de istediği oyuncu için bir kez daha devreye girdi. 30 yaşındaki orta saha için yönetimin nabız yokladığı belirtildi.Kara Kartal, geçmişte ağır sakatlıklar yaşayan Fer'den raporlarını da istedi.Geçen sezon Swansea City'den bedelsiz olarak Kırmızı-Beyazlılar'a katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun dönem bitiminde kontratının tamamlanacak olması sebebiyle harekete geçen Torunoğulları, transferde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli yönetici, 1 yıllık opsiyonu bulunan oyuncuya bu maddeyi kullandırmayıp Kartal yapmayı planlıyor.Sezon başında bedelsiz geldiği Feyenoord'da bu sezon 34 maça çıkan Leroy Fer, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Orta sahada oyunun kontrolünü eline alan ve sürekli ceza alanına giren bir oyun tarzı olan Leroy Fer, iki ayağını da kullanabiliyor.