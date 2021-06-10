Beşiktaş'ın şampiyonluğundaki baş aktörlerden biri olan Rachid Ghezzal için yönetimin yaptığı ilk girişim olumsuz sonuçlandı.



Siyah beyazlıların sezon başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız, Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlanan sezonu asist kralı olarak tamamlamıştı.



Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte eski kulübüne geri dönecek olan Ghezzal, Beşiktaş ve Leicester City'nin anlaşmasını umduğunu söylemişti. Siyah beyazlılar dün İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı.



BİR GÖRÜŞME DAHA VAR



Geçen sezon transfer süresinin son anlarında kiralanan Ghezzal'ın yıllık 2,7 milyon avro olan yıllık ücretinin 1,3 milyon avrosunu Beşiktaş karşılıyordu. Leicester City bu defa yıllık ücretin tamamını Beşiktaş'tan talep etti. Bu rakamı çok bulan siyah beyazlı yöneticiler masadan kalktı.



Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki oyuncu için taraflar önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak. Bu görüşmede Beşiktaş'ın teklifini biraz daha artırması bekleniyor.



GHEZZAL KALMAK İSTİYOR



Rachid Ghezzal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



