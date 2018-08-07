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Beşiktaş - LASK maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda LASK ile oynayacağı karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

Kaynak: AA
Beşiktaş - LASK maçının hakemi belli oldu
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07 Ağustos 2018 15:16
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz ile İstanbul'da yapacağı ilk maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi.

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