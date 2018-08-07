Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 9 Ağustos Perşembe günü Avusturya ekibi LASK Linz ile İstanbul'da yapacağı ilk maçı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi.
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler'in yapacağı bildirildi.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Polonyalı Zbigniew Dobrynin'in üstleneceği kaydedildi.
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