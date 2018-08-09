Beşiktaş LASK Linz maçı özet ve golleri izle (Maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ MAÇI ÖZET İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortaladığı topu arka direkte Babel, kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0



19. dakikada LASK Linz, Beşiktaş kalesinde tehlikeli oldu. Caner Erkin'in kaptırdığı topla sol taraftan başlayan atakta Goiginger, çizgiye inip topu içeri çevirdi. Tetteh'in kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



21. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Lens, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ederek sert vurdu. Top üstten auta çıktı.



31. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holland'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



34. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Babel arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Oğuzhan Özyakup, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



45+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay Arslan'ın aşırtma şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 104 48 21 35 167 125 Toplam 206 79 44 83 273 294

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında Avusturya'nıntakımıyla karşı karşıya geldi..UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, taraftarı önünde Avusturya ekibi'i konuk etti. Beşiktaş, daha da farklı kazanabileceği maçıkazandı ve haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor aldı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 6. dakikasında Ryan Babel'den geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan açtığı ortada kale arkasında şık bir kafa vuruşu yapan Babel, siyay beyazlıların tek golünü kaydetti.Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34. dakikada Oğuzhan, altı pas içerisinde kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken Tolgay Arslan'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü.İkinci yarıda karşılaşmada tempo oldukça düşerken Beşiktaş, aradığı ikinci golü bulamadı ve maç 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 16 Ağustos tarihinde LASK Linz ile Avusturya'da karşılaşacak.Teknik direktör Şenol Güneş LASK Linz karşısına bir önceki turda oynanan B36 Torshavn maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik ile çıktı. B36 Torshavn maçlarında forma giyen Adriano sakatlığı sebebiyle Linz maçının kadrosuna dahil edilmedi. Adriano'yu son iki maçta orta sahada oynatan Şenol Güneş, Adriano olmayınca Pepe - Medel olarak düşündüğü stoper ikilisini Pepe - Necip olarak değiştirmek zorunda kaldı. Bir önceki turda iki maçta da forma giyen Fatih Aksoy ise Pepe'nin gelişiyle yedek kulübesine döndü. Defans hattının sağ ve solunu değiştirmeyen Güneş, beklerde de yine Gökhan Gönül ve Caner'e şans verdi. Medel'i yeniden orta sahaya çeken tecrübeli teknik adamın orta saha kurgusu Tolgay, Medel ve Oğuzhan'dan oluştu. Hücum oyuncularının B36 Torshavn maçlarındaki performanslarından memnun kalan Şenol Güneş, LASK Linz maçında da ileri uçta Babel, Lens ve Larin üçlüsüne yer verdi.Beşiktaş - LASK Linz maçında dikkat çeken bir nokta da siyah beyazlıların yedek kulübesi oldu. Tosic, Fabricio ve Talisca'nın ayrılığına rağmen Enzo Roco haricinde 3 Türk oyuncuyu kadrosuna katan ve henüz başka transfer yapmayan Beşiktaş'ın yedek kulübesi bir hayli kuvvetli konumda. Quaresma, Negredo, Enzo Roco, Vagner Love gibi isimler Linz maçının yedek kulübesinde yer aldı. Kadroda kendisine yer bulan diğer isimler ise genç oyuncular Utku, Fatih ve Dorukhan oldu. Dünya Kupası'nda forma giyen Quaresma ile yeni transferlerden Roco bu sezon ilk kez resmi bir maçta kadroya girmiş oldu. Hazır olmadıkları gerekçesiyle Vida, Atiba ve Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi.Siyah beyazlı ekibin LASK Linz'i ağırladığı karşılaşmada Vodafone Park zemininde olan bozukluklar dikkat çekti. Özellikle Kuzey Tribün tarafındaki yarı sahada yer kalenin, alanın büyük kısmında olan yıpranmalar göze çarptı.LASK Linz karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar maçın başlama düdüğüne yakın kendilerine ayrılan yerlerin büyük kısmını doldurdu. Öte yandan 100'e yakın LASK Linz taraftarı da karşılaşmayı takip etti., LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak.Avrupa'da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı.Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ise 11'er golü bulunuyor.'ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ile Gökhan Töre, Avrupa kupalarında kaydettikleri beşer golle dikkati çekti. Cyle Larin ise B36 Torshavn ile oynanan maçta 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.TolgaGökhanPepeRocoCanerLensTolgayMedelAdrianoBabelLarinSchlagerWostryUllmannRamsebnerMichorlTraunerHollandRanftlGoigngerFrieserOutabanjoSiyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü., Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 29. 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Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 49 gol atan, kalesinde 40 gole engel olamadı.Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 105. kez sahada yer alacak.Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 104 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 167 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi., Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı., Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi., Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi., Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.