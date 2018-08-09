Beşiktaş-LASK Linz maçı öncesi dostluk yemeği

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam oynanacak LASK Linz maçı öncesi, konuk ekip ve UEFA yetkilileri için dostluk yemeği düzenledi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen yemek organizasyonunda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyesi Ahmet Cihat Kumuşoğlu, LASK Linz Kulübü Başkanı Siegmund Gruber ve ikinci başkan Wolfgang Resch, UEFA Delegesi David McDowell ve bazı yetkililerin hazır bulunduğu ifade edildi.Sıcak bir ortamda gerçekleştirildiği kaydedilen dostluk yemeğinde Fikret Orman'ın, günün anısına Siegmund Gruber ve David McDowell'e plaket takdim ettiği aktarıldı.