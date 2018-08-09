Beşiktaş LASK Linz maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş LASK Linz maçı şifresiz mi?

Beşiktaş ile LASK Linz'in karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Peki Beşiktaş-LASK Linz maçı hangi kanaldan izlenebilecek? İşte detaylar...

09 Ağustos 2018 03:04
Beşiktaş LASK Linz maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş LASK Linz maçı şifresiz mi?
Beşiktaş ile LASK Linz, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Bugün oynanacak mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Beşiktaş-LASK Linz maçı öncesi tüm gelişmeler ve detaylar... MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş

Tolga
Gökhan
Pepe
Roco
Caner
Lens
Tolgay
Medel
Adriano
Babel
Larin

LASK Linz

Schlager
Wostry
Ullmann
Ramsebner
Michorl
Trauner
Holland
Ranftl
Goignger
Frieser
Outabanjo



BEŞİKTAŞ-LASK LINZ MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI? | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Beşiktaş-LASK Linz maçı naklen yayınlanacak.

9 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak maç Smartspor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-LASK Linz maçı 9 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayacak.

BEŞİKTAŞ-LASK LINZ MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


Beşiktaş'ın Avrupa'daki 207. sınavı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

- Şenol Güneş yönetiminde 29. maç 

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 29. Avrupa kupası maçını oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 29 müsabakaya yükseltecek.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 49 gol atan Beşiktaş, kalesinde  40 gole engel olamadı.

- "Kupa 2"de 105. maçı

Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 105. kez sahada yer alacak.

Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 104 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 167 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.

Beşiktaş'ın Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

                         Organizasyon   O  G    B   M   A    Y 
 Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi    82  27  19  36   85  131 
 Kupa Galipleri Kupası    20    4    4   12    21    38
 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi   104  48  21  35  167  125
 Toplam  206  79  44  83  273  294
- 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı.

- Avrupa'daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

- Farklı mağlubiyetler 

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. 

Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi. 

- Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

- Avusturya takımlarıyla 9. maç

Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak. 

Avrupa'da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.  

- En golcüsü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.

Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ise 11'er golü bulunuyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ile Gökhan Töre, Avrupa kupalarında kaydettikleri beşer golle dikkati çekti. Cyle Larin ise B36 Torshavn ile oynanan maçta 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

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