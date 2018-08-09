Beşiktaş LASK Linz maçı canlı izle

BEŞİKTAŞ - LASK LINZ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Beşiktaş

Beşiktaş

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Beşiktaş

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 82 27 19 36 85 131 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 104 48 21 35 167 125 Toplam 206 79 44 83 273 294

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

Beşiktaş

, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında Avusturya'nıntakımıyla karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma D-Smart'tan yayımlanacak.TolgaGökhanPepeRocoCanerLensTolgayMedelAdrianoBabelLarinSchlagerWostryUllmannRamsebnerMichorlTraunerHollandRanftlGoigngerFrieserOutabanjoSiyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek, Avrupa kupalarındaki 207. maçına çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 206 maçından 79'unu kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.Avrupa arenasında rakip fileleri 273 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü., Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 29. Avrupa kupası maçını oynayacak.Siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 29 müsabakaya yükseltecek., 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 28 karşılaşmada, 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 49 gol atan, kalesinde 40 gole engel olamadı.Siyah-beyazlılar, LASK Linz mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 105. kez sahada yer alacak.Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 104 maç yapan siyah-beyazlı ekip, 48 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 167 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gol gördü.'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi., Avrupa'daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıktı., Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı.Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park'ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi., Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi., Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı.Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi.ayrıca, 1986-1987'de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu., LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak.Avrupa'da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu.Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı.Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun'un ise 11'er golü bulunuyor.'ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ile Gökhan Töre, Avrupa kupalarında kaydettikleri beşer golle dikkati çekti. Cyle Larin ise B36 Torshavn ile oynanan maçta 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.