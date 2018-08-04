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Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışa çıktı!

Beşiktaş'ın 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Kaynak: AA
Beşiktaş-LASK Linz maçı biletleri satışa çıktı!
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04 Ağustos 2018 14:48
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın LASK Linz takımıyla 9 Ağustos Perşembe günü evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

1. kategori: 245 lira

2. kategori: 225 lira

3. kategori: 205 lira

4. kategori: 195 lira

5. kategori: 165 lira

6. kategori: 150 lira

7. kategori: 100 lira

8. kategori: 90 lira

VIP: 680 lira

1903 A-E Tribünü: 680 lira

1903 B-D Tribünü: 750 lira

1903 C Tribünü: 800 lira

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