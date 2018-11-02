Beşiktaş, Larin ile yolları ayırıyor! Listede 3 süper golcü

TALİP ÇIKMAZSA KİRALIK

LİSTEDE ÜÇ İSİM VAR

LİSTEDEKİLER; GOMEZ, CENK, ORİGİ

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ocak ayında kadrosuna kattığı Cyle Larin'in bileti kesildi.Takımın golcü eksikliği yaşadığı dönemde sık sık şans bulan Kanadalı oyuncu beklentileri karşılayamayınca gözden düştü.Taraftarların Genk maçında da büyük tepkisine maruz kalan ve formayı Mustafa Pektemek'e kaptıran 23 yaşındaki oyuncunun ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi planlanıyor. Yetersiz performansının yanı sıra senelik 1,6 milyon avroluk ücretiyle dikkati çeken genç oyuncunun ilk etapta satılması gündemde.Larin'e talip çıkmaması durumunda ise kiralanması söz konusu olacak. Şu ana kadar gösterdiği performanstan dolayı oldukça üzgün olan ve ülkesine dönmeyi bile düşündüğü öğrenilen Cyle Larin'in, eski takımı Orlando City ile şimdiden temasa geçtiği de gelen bilgiler arasında.Larin'in biletinin kesilmesinde Mustafa Pektemek'in de payı büyük. Kanadalı oyuncu ile yıllık olarak aynı ücreti kazanan tecrübeli oyuncunun Çaykur Rizespor maçındaki üstün performansının yanında Quaresma ile uyumu ve 2 gol atması; yönetimin 1,6 milyon avro maliyeti olan iki oyuncudan birini tercih etmesine sebep oldu.Larin'in gönderilmesi Beşiktaş'ın yeni golcü transferinde elini biraz daha güçlendirecek. Devre arasında takıma gol yollarında ciddi katkı sağlayacak bir transfer yapmanın hazırlığında olan yönetimin, golcü takviyesi için ayrılan bütçeye Larin'den gelecek parayı da ekleyeceği belirtildi. Şimdiden eski golcüleri Mario Gomez ve Cenk Tosun'la temas halinde olan yöneticilerin listesinde Liverpool'da forma giyen Belçikalı Divock Okoth Origi de bulunuyor.