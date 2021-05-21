Beşiktaş, Larin'den gelecek parayı bu 3'lüye verecek!

Beşiktaş transfer stratejisini Cyle Larin'in satışı üzerine belirledi.



Siyah-Beyazlılar'a geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz takımlarından Cyle Larin için teklif gelmişti. Ancak yönetim ve Sergen Yalçın şampiyonluk yolunda kayıp vermemek için bu satışa onay vermemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim devre arası reddettiği teklif için bu kez menajerlere haber gönderdi…



Beşiktaş, 20 milyon Euro gelir bekliyor.



ELİ BİR HAYLİ GÜÇLENECEK



Siyah-Beyazlılar, Kanadalı yıldız Cyle Larin'i hedeflediği rakama sattığı taktirde kiralık oyuncularını da elinde tutacak. Valentin Rosier'in ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak isteyen Beşiktaş böylece hedefine daha kolay ulaşabilecek. Sergen Yalçın da yönetime destek veriyor.



ZAM TALEBİNE CEVAP VERECEK



Beşiktaş, Cyle Larin'in satışıyla maaşına zam isteyen Aboubakar'ı da ikna etmek için zorlanmayacak... Kartal, 3 yıldız oyuncusunun transferinde de maddi anlamda rahata erecek.



