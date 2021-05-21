Beşiktaş, Larin'den gelecek parayı bu 3'lüye verecek!

Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen Kanadalı golcü Cyle Larin'den 20 milyon Euro gelir bekliyor. Kartal bu satışla Valentine Rosier, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'a kaynak yaratacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Larin'den gelecek parayı bu 3'lüye verecek!
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21 Mayıs 2021 09:00
Beşiktaş transfer stratejisini Cyle Larin'in satışı üzerine belirledi.

Siyah-Beyazlılar'a geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz takımlarından Cyle Larin için teklif gelmişti. Ancak yönetim ve Sergen Yalçın şampiyonluk yolunda kayıp vermemek için bu satışa onay vermemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim devre arası reddettiği teklif için bu kez menajerlere haber gönderdi…

Beşiktaş, 20 milyon Euro gelir bekliyor.

ELİ BİR HAYLİ GÜÇLENECEK

Siyah-Beyazlılar, Kanadalı yıldız Cyle Larin'i hedeflediği rakama sattığı taktirde kiralık oyuncularını da elinde tutacak. Valentin Rosier'in ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak isteyen Beşiktaş böylece hedefine daha kolay ulaşabilecek. Sergen Yalçın da yönetime destek veriyor.

ZAM TALEBİNE CEVAP VERECEK

Beşiktaş, Cyle Larin'in satışıyla maaşına zam isteyen Aboubakar'ı da ikna etmek için zorlanmayacak... Kartal, 3 yıldız oyuncusunun transferinde de maddi anlamda rahata erecek. 


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