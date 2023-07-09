Beşiktaş'la anlaştı, kulübüne veda etti!

Savunma bölgesine yoğunlaşan Beşiktaş, bir koldan da hücum hattı için uğraşıyor.
Kartal, İspanyol ekibi Valencia'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Castillejo ile anlaşmaya vardı.
Marca'nın haberine göre; kulübüyle mukavelesi 2025'te sona erecek olan futbolcu, Beşiktaş'ın maaş ve sözleşme süresi açısından sunduğu tekliften etkilendi ve bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Bir dönem Milan'da da top koşturan İspanyol oyuncuya kulübü de izin verdi.
HOCASI İZİN VERDİ
Haberin devamında şu ifadeler yer aldı: "Eski Milan oyuncusu, kalıp oynamak isterdi ancak Teknik Direktör Baraja, onu kadroda tutmakta istekli değil. Beşiktaş'ın önerdiği şartlar oyuncu için oldukça cazip. İstanbul devi, İspanya'daki şartlardan çok daha iyi bir kontrat sundu. Yeniden kendini gösterebileceği bir fırsat verdi."
SEZON PERFORMANSI
Valencia formasıyla geride bıraktığımız sezon 26 karşılaşmaya çıkan Castillejo, 4 kez gol sevinci yaşamıştı.
Kartal, İspanyol ekibi Valencia'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Castillejo ile anlaşmaya vardı.
Marca'nın haberine göre; kulübüyle mukavelesi 2025'te sona erecek olan futbolcu, Beşiktaş'ın maaş ve sözleşme süresi açısından sunduğu tekliften etkilendi ve bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Bir dönem Milan'da da top koşturan İspanyol oyuncuya kulübü de izin verdi.
HOCASI İZİN VERDİ
Haberin devamında şu ifadeler yer aldı: "Eski Milan oyuncusu, kalıp oynamak isterdi ancak Teknik Direktör Baraja, onu kadroda tutmakta istekli değil. Beşiktaş'ın önerdiği şartlar oyuncu için oldukça cazip. İstanbul devi, İspanya'daki şartlardan çok daha iyi bir kontrat sundu. Yeniden kendini gösterebileceği bir fırsat verdi."
SEZON PERFORMANSI
Valencia formasıyla geride bıraktığımız sezon 26 karşılaşmaya çıkan Castillejo, 4 kez gol sevinci yaşamıştı.