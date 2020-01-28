BEŞİKTAŞ JK: "BAŞVURDUK"

Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.







Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ın Göztepe'ye konuk olduğu karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek'in kural hatası yaptığının ileri sürülmesi yönetim kurulunu harekete geçirdi.Göçek, Göztepe'nin 45+2'de bulduğu ikinci golden önce Tyler Boyd'un yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu durdururken, hakem atışını yeni kurallara uygun yaptırmamıştı. Son kez Beşiktaşlı Douglas'ın topla oynaması nedeniyle meşin yuvarlağı siyah-beyazlı futbolculara teslim etmesi gereken Hüseyin Göçek, topu orta alanda Göztepeli Borges'in önüne bırakmıştı.Müsabakadaki kural hatası iddiasını titizlikle araştıran siyah-beyazlı yönetimi, salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili açıklama da geldi; "