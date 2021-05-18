Beşiktaş, kupayı 19.03'te kaldıracak!

Beşiktaş, Süper Lig şampiyonluk kupasına 19 Mayıs'ta kavuşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, kupayı 19.03'te kaldıracak!
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18 Mayıs 2021 10:17
 Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını 19 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek törenle kaldıracak.

Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak. Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak. 

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