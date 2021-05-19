



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupa töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş! Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz. Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun, Beşiktaşlı, şampiyon sensin!" dedi.

Yılmaz Erdoğan: "Beni çok etkileyen bir hikaye, Josef'e pazarlık yaparken menemen ısmarlamışlar. Josef de 'Menemeni de ben ödeyeyim' demiş. Şimdi şampiyon olduk, Josef'e iskender ısmarlama sözü veriyorum, 1,5 tabii ki."

Rıdvan Yılmaz: "İnşallah böyle nice şampiyonluklar yaşarız. Taraftarlarımız motorları maviliklere sürdü. Biz bunlara özenerek buralara geldik. İnşallah devamını da yaşarız."

Şampiyon Beşiktaş gerçekleştirilen törenle krallık tacını taktı. Kupasına kavuşan Kartal'ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dolmabahçe'de birlikte kutlandı.Süper Ligde çok büyük bir heyecan ve yarışa sahne olan 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.Kutlamalarda Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Mustafa Sandal ve Hayko Cepkin mini konserler verdi ve şampiyonluk coşkusu yaşandı."İnanılmaz mutluyuz böyle bir atmosfer için. Evimize, stadımıza gidiyoruz, Allah'a şükürler olsun, çifte şampiyon olduk. Keşke taraftarlarımız da statta olsaydı, onlarsız biraz üzücü oldu. Sağlık olsun.""2-3 sene önce gerçekleşmişti, biz burada yoktuk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz, 2 kupanın kutlamasını yapacağız. Bunları hayal etmiştik.""Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz.""Alıştık diye bir şey yok, hep farklı. Beşiktaş sevgi, aşk, aile. Her şey.""Hayatımda gördüğüm en inanılmaz atmosfer, hayatımda böyle bir şey görmedim.""Motorları maviliklere sürmek çok keyifli.""Böyle bir şeyi sadece Beşiktaş yapabilirdi, bunun parçası olmak çok keyifli.": "Çok zordu bu sezon, en zor sezon olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız yoktu, pandemi... Çift kupa, tüm taraftarlarımıza armağan olsun.""İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey."