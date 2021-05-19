Şampiyon Beşiktaş gerçekleştirilen törenle krallık tacını taktı. Kupasına kavuşan Kartal'ın kupa zaferi ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Dolmabahçe'de birlikte kutlandı.
Süper Ligde çok büyük bir heyecan ve yarışa sahne olan 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.
Kutlamalarda Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Mustafa Sandal ve Hayko Cepkin mini konserler verdi ve şampiyonluk coşkusu yaşandı.
ÇEBİ: "İNANMAYANLARA RAĞMEN ŞAMPİYON"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupa töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş! Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz. Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun, Beşiktaşlı, şampiyon sensin!" dedi.
*Ömür Gedik ve Murat Başaran sahneye çıktı.
*Reynmen sahne aldı.
*Aynur Aydın
*Hayko Cepkin, Beşiktaş taraftarlarını coşturdu.
Yılmaz Erdoğan: "Beni çok etkileyen bir hikaye, Josef'e pazarlık yaparken menemen ısmarlamışlar. Josef de 'Menemeni de ben ödeyeyim' demiş. Şimdi şampiyon olduk, Josef'e iskender ısmarlama sözü veriyorum, 1,5 tabii ki."
*Murat Boz
*Mustafa Sandal
FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI
Gökhan Töre: "İnanılmaz mutluyuz böyle bir atmosfer için. Evimize, stadımıza gidiyoruz, Allah'a şükürler olsun, çifte şampiyon olduk. Keşke taraftarlarımız da statta olsaydı, onlarsız biraz üzücü oldu. Sağlık olsun."
Ersin Destanoğlu: "2-3 sene önce gerçekleşmişti, biz burada yoktuk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz, 2 kupanın kutlamasını yapacağız. Bunları hayal etmiştik."
Rachid Ghezzal: "Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz."
Oğuzhan Özyakup: "Alıştık diye bir şey yok, hep farklı. Beşiktaş sevgi, aşk, aile. Her şey."
Bernard Mensah: "Hayatımda gördüğüm en inanılmaz atmosfer, hayatımda böyle bir şey görmedim."
Atiba: "Motorları maviliklere sürmek çok keyifli."
Cyle Larin: "Böyle bir şeyi sadece Beşiktaş yapabilirdi, bunun parçası olmak çok keyifli."
Necip Uysal: "Çok zordu bu sezon, en zor sezon olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız yoktu, pandemi... Çift kupa, tüm taraftarlarımıza armağan olsun."
Valentin Rosier: "İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey."
Rıdvan Yılmaz: "İnşallah böyle nice şampiyonluklar yaşarız. Taraftarlarımız motorları maviliklere sürdü. Biz bunlara özenerek buralara geldik. İnşallah devamını da yaşarız."
Süper Ligde çok büyük bir heyecan ve yarışa sahne olan 2020-2021 sezonu ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.
Kutlamalarda Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Mustafa Sandal ve Hayko Cepkin mini konserler verdi ve şampiyonluk coşkusu yaşandı.
ÇEBİ: "İNANMAYANLARA RAĞMEN ŞAMPİYON"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kupa töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş! Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz. Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun, Beşiktaşlı, şampiyon sensin!" dedi.
*Ömür Gedik ve Murat Başaran sahneye çıktı.
*Reynmen sahne aldı.
*Aynur Aydın
*Hayko Cepkin, Beşiktaş taraftarlarını coşturdu.
Yılmaz Erdoğan: "Beni çok etkileyen bir hikaye, Josef'e pazarlık yaparken menemen ısmarlamışlar. Josef de 'Menemeni de ben ödeyeyim' demiş. Şimdi şampiyon olduk, Josef'e iskender ısmarlama sözü veriyorum, 1,5 tabii ki."
*Murat Boz
*Mustafa Sandal
FUTBOLCULARIN AÇIKLAMALARI
Gökhan Töre: "İnanılmaz mutluyuz böyle bir atmosfer için. Evimize, stadımıza gidiyoruz, Allah'a şükürler olsun, çifte şampiyon olduk. Keşke taraftarlarımız da statta olsaydı, onlarsız biraz üzücü oldu. Sağlık olsun."
Ersin Destanoğlu: "2-3 sene önce gerçekleşmişti, biz burada yoktuk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz, 2 kupanın kutlamasını yapacağız. Bunları hayal etmiştik."
Rachid Ghezzal: "Harika bir duygu, bu anı yaşamak için çok bekledik. Taraftarımızla beraber keyfini çıkarıyoruz."
Oğuzhan Özyakup: "Alıştık diye bir şey yok, hep farklı. Beşiktaş sevgi, aşk, aile. Her şey."
Bernard Mensah: "Hayatımda gördüğüm en inanılmaz atmosfer, hayatımda böyle bir şey görmedim."
Atiba: "Motorları maviliklere sürmek çok keyifli."
Cyle Larin: "Böyle bir şeyi sadece Beşiktaş yapabilirdi, bunun parçası olmak çok keyifli."
Necip Uysal: "Çok zordu bu sezon, en zor sezon olduğunu söyleyebilirim. Taraftarımız yoktu, pandemi... Çift kupa, tüm taraftarlarımıza armağan olsun."
Valentin Rosier: "İnanılmaz bir duygu, inanılmaz gerçekten. Siz bana daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk fotoğraflarını, videolarını, kutlamalarını gösterdiniz. Ancak bunu yaşamak bambaşka bir şey."
Rıdvan Yılmaz: "İnşallah böyle nice şampiyonluklar yaşarız. Taraftarlarımız motorları maviliklere sürdü. Biz bunlara özenerek buralara geldik. İnşallah devamını da yaşarız."