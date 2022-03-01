Beşiktaş kupada Kayserispor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kupada Kayserispor ile karşılaşacak
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01 Mart 2022 14:18
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

 

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