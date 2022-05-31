Beşiktaş Kulübünde başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, 1 Haziran Çarşamba günü mazbatalarını alacak.



Vodafone Park saha zemininde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 15.30'da başlayacak.



Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, geçerli oyların 2 bin 777 oyla yeniden başkanlığa seçilmişti. Başkanlığa adaylığını koyan Fuat Çimen ise bin 190 oy almıştı.



Törende denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarına seçilenler de mazbatalarını alacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ