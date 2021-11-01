Beşiktaş kritik virajda: 4 günde 2 final

Beşiktaş çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'de Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Puanı olmayan Kartal, iddialı duruma gelmek için kazanmak zorunda. Aksi durumda havlu atacak.Kartal Portekiz dönüşü ise Süper Lig'in namağlup tek takımı Trabzonspor'un karşısına çıkacak. Lider Trabzonspor'dan 7 puan geride olan Siyah-Beyazlılar bu maçı kazanarak aradaki farkı eritmeye çalışacak.Beşiktaş bu maçı kaybetmesi halinde 10 puan geriye düşecek. Her ne kadar daha ligin başları olsa da olası yenilginin yaratacağı psikolojik sarsıntı sonraki haftalar için belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor...Kartal bu sezon ligde 5 deplasman maçına çıktı. Siyah-Beyazlı ekip, bunların sadece 1'ini kazanabildi. 3 kez de kaybetti.