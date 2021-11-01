Beşiktaş kritik virajda: 4 günde 2 final

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Hatayspor'a kaybederek zirvenin tam 7 puan gerisine düştü. Siyah- Beyazlılar için bu hafta çok kritik. Çünkü Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de dönüm maçlarını oynayacaklar. 4 günde oynayacakları iki kritik maç kaderlerini çizecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kritik virajda: 4 günde 2 final
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01 Kasım 2021 12:25
Beşiktaş çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'de Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Puanı olmayan Kartal, iddialı duruma gelmek için kazanmak zorunda. Aksi durumda havlu atacak.

FARKI ERİTMEYE ÇALIŞACAK

Kartal Portekiz dönüşü ise Süper Lig'in namağlup tek takımı Trabzonspor'un karşısına çıkacak. Lider Trabzonspor'dan 7 puan geride olan Siyah-Beyazlılar bu maçı kazanarak aradaki farkı eritmeye çalışacak.

KIRILMA MAÇLARINDAN BİRİ!

Beşiktaş bu maçı kaybetmesi halinde 10 puan geriye düşecek. Her ne kadar daha ligin başları olsa da olası yenilginin yaratacağı psikolojik sarsıntı sonraki haftalar için belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor...

5 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Kartal bu sezon ligde 5 deplasman maçına çıktı. Siyah-Beyazlı ekip, bunların sadece 1'ini kazanabildi. 3 kez de kaybetti. 

 

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