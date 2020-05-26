Beşiktaş, Kovid-19 testinden geçecek

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 27 Mayıs Çarşamba günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanların yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde rutin Kovid-19 testlerine tabi tutulacağı bildirildi.
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanların yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde rutin Kovid-19 testlerine tabi tutulacağı bildirildi.
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