Beşiktaş, Kovid-19 testinden geçecek

Siyah-beyazlı kulüp, 27 Mayıs Çarşamba günü, futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanlarından koronavirüs testinden geçeceğini açıkladı.

Haber; AA
Beşiktaş, Kovid-19 testinden geçecek
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26 Mayıs 2020 16:38
Beşiktaş Futbol Takımı'nda 27 Mayıs Çarşamba günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik kadro, idari personel ve çalışanların yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde rutin Kovid-19 testlerine tabi tutulacağı bildirildi.

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