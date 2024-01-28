Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Bülent Uygun'un ekibi Sivasspor ile Fernando Santos'un yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 6. dakikada Rey Manaj'ın ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve 3 maçtır gol atmayı başaramayan Beşiktaş 36 puanda kalırken, Sivasspor 29 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
SİVASSPOR GOLE YAKLAŞTI
Maçın 5. dakikasında Sivasspor gole yaklaştı. Barrow'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale ağzından kafayı vuran Appindangoye'nin vuruşunu kaleci Ersin kornere çeldi.
MANAJ ATTI, SİVAS ÖNE GEÇTİ
Maçın 6. dakikasında Sivasspor, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza alanı dışından şutunu çeken Manaj'ın vuruşu savunmadan sekti, kaleci Ersin'in sektirdiği top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.
SİVASSPOR İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 12. dakikasında Sivasspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Barrow'un vuruşunda top, kaleci Ersin'de kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI, VAR İPTAL ETTİ
Maçın 19. dakikasında Salih Uçan ceza alanına girmek isterken Poungouras'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, penaltıyı iptal etti ve oyun hakem atışıyla devam etti.
MANAJ ATTI, BAYRAK KALKTI
Maçın 47. dakikasında Rey Manaj savunma arkasına sarkıp topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI!
Maçın 48. dakikasında ceza alanında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert vuruşu üst direkten döndü. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan ceza alanına giren Ghezzal, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.
ZAYNUTDINOV VURDU, ALİ ŞAŞAL KURTARDI
Maçın 54. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Zaynutdinov'un kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinden dışarı çeldi.
BÜLENT UYGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 83. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem Ali Şansalan'a yaptığı şiddetli itirazlardan ötürü kırmızı kart gördü. Uygun, kırmızı kartın ardından oldukça sinirli bir görüntü çizdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu, son anda kornere çeldi.
6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti.1-0
12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.
18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.
35. dakikada sol kanat ceza sahası dışından Rashica'nın sert vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
41. dakikada Kvet'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.
48. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Ghezzal'in vuruşunda, kaleci Ali topu ayaklarıyla kurtardı.
54. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Zaynutdinov'un kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
65. dakikada orta sahada topla buluşan ve rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
89. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Rashica'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşma 1-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Poungouras, Kvet (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 85 Emre Gökay), Barrow (Dk. 63 Burak Kapacak), Manaj
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 59 Yakup Arda Kılıç), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 84 Amartey), Rashica, Ghezzal (Dk. 84 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 74 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Gol: Dk. 6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Hakan Arslan, Dk. 73 Manaj, Dk. 89 Murat Paluli, Dk. 90+3 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 90+6 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 36 Demir Ege Tıknaz, Dk. 80 Salih Uçan, Dk. 87 Yakup Arda Kılıç, Dk. 88 Zaynutdinov (Beşiktaş)
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 6. dakikada Rey Manaj'ın ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan ve 3 maçtır gol atmayı başaramayan Beşiktaş 36 puanda kalırken, Sivasspor 29 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olurken, Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
SİVASSPOR GOLE YAKLAŞTI
Maçın 5. dakikasında Sivasspor gole yaklaştı. Barrow'un sağ kanattan yaptığı ortaya kale ağzından kafayı vuran Appindangoye'nin vuruşunu kaleci Ersin kornere çeldi.
MANAJ ATTI, SİVAS ÖNE GEÇTİ
Maçın 6. dakikasında Sivasspor, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza alanı dışından şutunu çeken Manaj'ın vuruşu savunmadan sekti, kaleci Ersin'in sektirdiği top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.
SİVASSPOR İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 12. dakikasında Sivasspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Barrow'un vuruşunda top, kaleci Ersin'de kaldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI, VAR İPTAL ETTİ
Maçın 19. dakikasında Salih Uçan ceza alanına girmek isterken Poungouras'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR hakemi Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, penaltıyı iptal etti ve oyun hakem atışıyla devam etti.
MANAJ ATTI, BAYRAK KALKTI
Maçın 47. dakikasında Rey Manaj savunma arkasına sarkıp topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
CENK TOSUN DİREĞE TAKILDI!
Maçın 48. dakikasında ceza alanında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert vuruşu üst direkten döndü. Pozisyonun devamında sağ çaprazdan ceza alanına giren Ghezzal, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi.
ZAYNUTDINOV VURDU, ALİ ŞAŞAL KURTARDI
Maçın 54. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Ghezzal'ın kullandığı kornerde kafayı vuran Zaynutdinov'un kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinden dışarı çeldi.
BÜLENT UYGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 83. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hakem Ali Şansalan'a yaptığı şiddetli itirazlardan ötürü kırmızı kart gördü. Uygun, kırmızı kartın ardından oldukça sinirli bir görüntü çizdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Emrah Başssan'ın sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu, son anda kornere çeldi.
6. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'nun kolunun altından ağlara gitti.1-0
12. dakikada defanstan atılan uzun pasta Barrow, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Barrow'un şutunu kaleci Ersin Destanoğlu ayakları ile kurtardı.
18. dakikada ceza sahası içine giren Salih Uçan, Poungouras tarafından düşürüldü. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu inceleyen Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.
35. dakikada sol kanat ceza sahası dışından Rashica'nın sert vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
41. dakikada Kvet'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Manaj'ın sert şutu kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.
48. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Ghezzal'in vuruşunda, kaleci Ali topu ayaklarıyla kurtardı.
54. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza alanı içinde topla buluşan Zaynutdinov'un kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
65. dakikada orta sahada topla buluşan ve rakiplerini geçerek ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
89. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Rashica'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşma 1-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Poungouras, Kvet (Dk. 90+3 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 85 Emre Gökay), Barrow (Dk. 63 Burak Kapacak), Manaj
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Necip Uysal, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz (Dk. 59 Yakup Arda Kılıç), Gedson Fernandes, Salih Uçan (Dk. 84 Amartey), Rashica, Ghezzal (Dk. 84 Muleka), Cenk Tosun (Dk. 74 Mustafa Erhan Hekimoğlu)
Gol: Dk. 6 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Hakan Arslan, Dk. 73 Manaj, Dk. 89 Murat Paluli, Dk. 90+3 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 90+6 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 36 Demir Ege Tıknaz, Dk. 80 Salih Uçan, Dk. 87 Yakup Arda Kılıç, Dk. 88 Zaynutdinov (Beşiktaş)