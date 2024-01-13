Beşiktaş, kötü gidişatı değiştirmek istiyor

Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos ile ilk maçına çıkıyor....
Kartal, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi.
Siyah Beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.
Kara Kartal, yeni hocasıyla bugün kazanıp kötü gidişatı değiştirmek istiyor.
Kartal, Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi.
Siyah Beyazlılar, sahasında çıktığı söz konusu 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarında hepsine sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu sezon iç sahada 9 maça çıkan Beşiktaş, 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyeti son haftalarda yaşadı.
Kara Kartal, yeni hocasıyla bugün kazanıp kötü gidişatı değiştirmek istiyor.