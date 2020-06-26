BEŞİKTAŞ'TA 2 POZİTİF VAKA

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ VE KONYA'DA SON DURUM

İÇ SAHADA SON 3 MAÇTA 4 PUAN

ATIBA 200. MAÇINA ÇIKACKA

7 OYUNCU SINIRDA

VIDA VE BOATENG HAZIR

38. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

SON 16 MAÇTA 7 GALİBİYET

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK

Beşiktaş,'in 29. haftasında İttifak Holding'u konuk edecek. Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.beIN Sports'tan naklen yayınlanacak bu mücadeleyi,farkıyla anbean, canlı istatistiklerle birlikte takip edebilirsiniz.Beşiktaş'ta maç öncesinde can sıkan bir durum yaşandı. Siyah-beyazlılar, 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Karşılaşma öncesinde bir kez daha teste giren Beşiktaşlı oyuncular, duruma göre maça çıkacak.Öte yandan antrenmanda Sırp yıldız Adem Ljajic sakatlandı ve maç kadrosuna alınmadı.Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Nkoudou, Boateng, Burak.Serkan, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, BajicLigin 28. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda topladığı 47 puanla 5. sırada bulunuyor.Ligde 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 27 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 16. sırada yer alıyor.Beşiktaş, evindeki son 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.Vodafone Park'ta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Yeni tip koronavirüsten dolayı ara verilen ligde uzun süre ilk maçını evinde oynayan Beşiktaş, evindeki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını 2-1 mağlup tamamladı.Beşiktaş, evindeki son 3 maçta 4 puan toplayabildi.Bu 3 maçta 5 gol yiyen siyah-beyazlılar, 5 gol attı.Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcusu Atiba Hutchinson, yarınki karşılaşmada oynaması halinde siyah-beyazlı formayla 200. lig maçına çıkacak.Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer olan 37 yaşındaki futbolcu, 199 lig maçında görev aldı.Beşiktaş'ın en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncusu unvanını elinde bulunduran Hutchinson, 199 karşılaşmada 16 gol kaydetti.Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sınırdaki Umut Nayir kadroda yer almazken, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.Sakatlıkları nedeniyle Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer alamayan Domagoj Vida ve Kevin-Prince Boateng, takımla çalışmalara başladı.Her iki oyuncu, karşılaşma için teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.Beşiktaş, geride kalan 37 karşılaşmanın 21'ini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 75 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Konyaspor 33 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Beşiktaş 1-0 kazandı.Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 16 lig maçının 7'sini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.Bu arada iki takım arasındaki 37 lig maçının Konyaspor 13'ünde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 18 maçtan 14'ünü kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.Evinde Konyaspor'a 45 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü, sahasında son 4 randevuda puan kaybetmedi.Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş son dakika golüyle 3-2 kazandı.Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.