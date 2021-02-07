Beşiktaş Konyaspor maçı şifresiz canlı izle (beİN Sports izle)

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Beşiktaş - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



BEŞİKTAŞ KONYASPOR BEIN SPORTS HABER CANLI YAYINI









Ligin 21. haftasını lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım son 2 haftada yitirdiği 5 puanla 23. haftada 3. sıraya geriledi. Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı takım, 45 puan elde etti.

İttifak Holding Konyaspor ise son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

✨"Taş üstünde taş bırakmam"

✨"Fenerbahçe rahatsız eder"

✨"TFF limitleri detaylı açıklasın"

✨"Beşiktaş'ın adını ağzına alma"

✨"Kulüpler Birliği Başkanı olurum"



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da gündemdeki konular hakkında açıklama yaptı. İşte o sözler...👇



— Sporx (@sporx) February 4, 2021

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlıkları bulunan Rıdvan ve Gökhan Töre maç kadrosunda yer alamayacak.

Konyaspor'da Alper Uludağ, Anicic, Miya, Adil Demirbağ ile Sehic sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ersin, Rosier, Vida, Wellinton, NSakala, Atiba, Josef, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Eray, Skubic, Abdülkerim, Ahmet Çalık, Guilherme, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi, Kravets

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 39 karşılaşmanın 22'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.

Süper Lig'in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 18 maçın 8'inde mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 39 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 19 maçın 15'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 48 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş, sahasında son 5 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki son 5 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 5 karşılaşmada 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Bu arada Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.





Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, ilk yarıda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak en farklı galibiyetine imza attı.



Süper Lig'in 24 . haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la oynadığı maçlarda 5 puan kaybeden Beşiktaş bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor'u yenerek kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın dün oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda maçla ilgili taktik planlarını anlattı. Deneyimli teknik adamın hem kadroda hem de taktik anlayışta bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Konyaspor maçının da tıpkı Antalyaspor karşılaşması gibi zorlu geçeceğini düşünerek, kadroda ve taktikte değişiklik planlayan Sergen Yalçın'ın, Rachid Ghezzal'i bu kez ilk 11'de sahaya süreceği ifade edildi. Savunma kurgusunda değişiklik düşünmeyen Yalçın'ın, Mensah ve Dorukhan'ın cezalı olması yüzünden orta sahada elinde fazla alternatif bulunmuyor. Orta alanda Josef, Atiba ve Ljajic'le maça başlamayı planlayan siyah-beyazlı hoca, oyuncularından gollük pozisyonlarda çok daha dikkatli ve becerili olmasını istedi. Sergen Yalçın'ın son iki maçta erken gol bulamadıkları için sıkıntı yaşadıklarının altını çizdiği ve bu nedenle özellikle hücum hattındaki oyunculara uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynadığı haftayı üç puanla kapatmak zorunda olduklarını da aktardığı öğrenildi.Cenk Tosun'un yeniden Beşiktaş'a dönmesinde, bonservisini elinde tutan kulübü Everton'un yaptığı planlamanın önemli etkisi oldu. Milli futbolcunun kariyeriyle ilgili hesapları da bu planla örtüşünce transfer neredeyse bedavaya gerçekleşti, siyah-beyazlılar da bundan karlı çıktı. Everton, takımda fazla şans bulamayan Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak eski kulübüne gönderdi. Premier Lig ekibi bu transfer için Beşiktaş'tan herhangi bir kiralama ücreti almadı ve geçici transfer bedelsiz gerçekleşti. Mavi-beyazlılar buna ek olarak oyuncunun yarım sezonluk maaşının bir bölümünü karşılamayı da kabul etti. İngiliz kulübünün bu transfer politikasının aslında geleceğe yatırım olduğu ortaya çıktı. Everton sezon sonunda milli futbolcuyu bonservisiyle elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor ve bunun için de Cenk Tosun'a talip olacak takımların ortaya çıkması gerekecek. Cenk'in önümüzdeki yaza ertelenen EURO 2020'de forma giyip iyi bir performans sergilemesi, Everton'un üç yıl önce 22,5 milyon euro bonservis ödediği oyuncuyu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala belli bir bonservis karşılığında elden çıkarması için önemli bir fırsat olacak. Avrupa Şampiyonası'nda parlayabilmesi için turnuva öncesinde kulübünde düzenli oynaması ve formda bir şekilde turnuvaya gitmesi şart görünen Cenk Tosun da bu hedefini gerçekleştirmek adına Beşiktaş'ı en doğru adres olarak gördü. Transferde tüm taşlar yerine oturunca Cenk üç yıl sonra yeniden Beşiktaş'a döndü.Beşiktaş'ta 3 aylık aranın ardından Antalya maçında ilk 11'de sahaya çıkan Adem Ljajic, performansıyla hayal kırıklığı yaratmış ve 57. dakikada Sergen Yalçın tarafından kulübeye çekilmişti. Konyaspor mücadelesi öncesinde Mensah ve Dorukhan'ın yokluğunda orta alandaki alternatifleri azalan Yalçın'ın Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic arasında kaldığı ancak yapılan son idman sonrası Boşnak yıldızı sahaya sürme kararı aldığı belirtildi. Deneyimli hocanın talebesiyle yaptığı görüşmede, "İyi bir Ljajic her zaman bu takıma lazım. Ancak toparlanman gerekiyor. Bu fırsatı iyi kullan" dediği öğrenildi. Öte yandan Yalçın'ın yoğun fikstürde yorgun düşen Atiba'yı dinlendirip yerine Necip'i oynatacağı, Ghezzal'ı da yeniden 11'e dahil edeceği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un karantinası bu akşam sona erecek. Yarından itibaren antrenmanlara başlayacak olan golcü futbolcunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Konyaspor'la oynanacak maçta kadroya alınması bekleniyor.Beşiktaş forması ile kritik gollere imza atan Domagoj Vida, bu sezon da Siyah-Beyazlı ekibe çok değerli puanlar kazandırdı. 31 yaşındaki stoper, savunmada takımını sırtlarken, hücumda da arkadaşlarına bir hayli yardımcı oldu. 20 Aralık'ta Erzurum karşısında alınan 4-0'lık galibiyette bir gol atan Vida, 4 gün sonra da Ankaragücü maçında 3 puanı getiren golü kaydetmişti. Hırvat yıldız, önceki gün de Antalya karşısında skoru 1-1'e getiren isim oldu. Vida, böylece Beşiktaş forması altında takımının kazandığı 4 puana doğrudan etki etmiş oldu.Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, yoğun fikstür nedeniyle zaman zaman kadroda rotasyona gidiyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, üst üste gelen 2 puan kaybı sonrasında radikal bir karar aldı. Edinilen son bilgilere göre, deneyimli teknik adamın Konyaspor karşılaşmasında Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'ya kanatlarda aynı anda şans vereceği bildirildi.Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi. Conrad İstanbul Bosphorus'ta gerçekleştirilen toplantıda, Mehmet Sepil'in görevinden ayrılmasının ardından boşalan başkanlık için seçim yapıldı. Seçimde tek aday olarak gösterilen Ahmet Nur Çebi, başkanlığa getirildi. Yeni oluşturulan yönetim kurulunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç yer aldı. Kulüpler Birliğinin yeni yönetiminde görev dağılımı, gelecek hafta gerçekleştirilecek toplantıda yapılacak. Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "Başkan adayı olarak beni gösterdiler. Bu, benim için bir onurdu. Hepsine teşekkür ediyorum. Pandemi dönemi futbol adına da zor bir süreçti. Bu süreçte görev yapan Sayın Mehmet Sepil başkanımıza ve yönetimine, kulüplerimizin adına, kendi adıma ve kulübüm adına candan teşekkür ediyorum." diye konuştu. Görev sürelerinde yapacaklarından bahseden Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Türk futbolu olarak çok fazla sorunun olduğu bir süreçten geçtik. Bu süreçte çözülen birçok olayın olduğu gibi halen çözülmeyen, bekleyen konularımız var. Bunların içinde en önemlisi henüz daha çıkmayan Spor Yasası'nın oluşması için düşüncelerimiz çerçevesinde gayret göstereceğiz. Özellikle yayın haklarımızdan kulüplerimizin en iyi şekilde faydalanmasını sağlayacak bir mücadelenin başlaması gerek. Vergiler, kulüplerimizin kamuya ve bankalara olan borçların yapılandırılmasının hızlandırılması ve uygun hale getirilmesi, dönemimizdeki önemli görevlerimizden olacak. Kulüplerimizin gelirini artıracak diğer konularda da ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeleri yapma vazifesini de üzerimize aldık. Bu sorunları kısa süre içinde gündeme getirip çözebiliriz. Sahada mücadele, perdenin diğer tarafında da birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı el birliği içinde ve hemfikir olarak çözeceğiz. Türk futbolu için hayırlı olsun." Ahmet Nur Çebi, yeni yönetimin birinci önceliğinin Spor Yasası olduğunu ifade etti. Yasa taslağının henüz istedikleri gibi olmadığını vurgulayan Çebi, "Kulüplerimizin taraftarla buluşma isteği malum. Bunun bir de salgın tarafı var. Bununla ilgili bir adım atıldı ve localar açıldı. Ancak pandeminin neden olduğu sıkıntılı süreç başladı. Seyirci konusunda çok istekliyiz ancak salgının buna zarar vereceğini düşünüyoruz. Kulüplerimizin pandemiyi olumsuz etkileyecek bir talepte bulunacağını zannetmiyorum. Toplumun sağlığı bizim için önde geliyor. Saydığım konularla ilgili çok çabuk harekete geçip girişimde bulunacağız. En önemlisi de henüz istediğimiz olgunlukta ve şekilde olmayan Spor Yasası'nın doğru olmayan taraflarını görüşerek düzelttirmeye çalışacağız. Birinci önceliğimiz Spor Yasası. Çünkü onun çok fazla zamanı yok." değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş camiasının Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'yla ilgili çekinceler taşıdığının söylenmesi üzerine, "Birçok başkanımızın buranın profesyonelce idare edilmesi konusunda görüşleri oldu. Bu hepimizi rahatlatır ve doğru bir yoldur. Bir konuda süreklilik olması ve aynı profesyonel kişi tarafından yönetilmesi muhakkak çok daha faydalı olacaktır. Belki bu süreçte bu konuyu da çözebiliriz. Beşiktaş'a hizmetimizde geri kalma söz konusu olamaz. Çünkü Beşiktaş'ın sorunları zaten kulüplerimizin sorunlarıyla aynı. Tüm kulüplere yapacağımız hizmet, kendi kulübüme de hizmet anlamına geliyor. Benim için çok zor olmayacaktır." şeklinde görüş belirtti. Kulüpler Birliği Vakfının eski başkanı Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz plaket verdi. Başkan yardımcısı olarak görev yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a da plaketini Ahmet Nur Çebi takdim etti. Görevi Çebi'ye devreden Mehmet Sepil, "Çok zor bir görev. Kendisine bu görevde başarılar diliyorum." diye konuştu. Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfının 11. başkanı oldu. 2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav, Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek, Fikret Orman ve Mehmet Sepil başkanlık yapmıştı.Üst üste yaşanan puan kayıplarına son vermek isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yarınki maç öncesi bir toplantı yaptı, yeni bir sayfa açmalarının gerektiğini vurguladı. Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının da, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından farklı olmayacağını ve üç günde bir maçlar oynandığı için rakip takımların tempolu oynamayacaklarını söylerken, "Daha garanti tercihler yapmalısınız. Hem gollük pozisyonlarda, hem de kritik paslarda" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Özellikle 1-1 biten Antalyaspor maçında, Cyle Larin'in değerlendiremediği pozisyon üzerinden oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcının "Sabırlı futbolumuzu garanti tercihler ödüllendirir. O pozisyon gol olsa bugün daha farklı bir pozisyonda olabilirdik. Artık önümüzdeki maçlarda bu tür pozisyonlar ayağımıza çok sık gelmez. Kişisel değil takım için sorumluluk istiyorum" dediği bildirildi. Her şeye rağmen takım içindeki olumlu havanın gitmediğini de hatırlatan Yalçın, "Beni en çok mutlu eden şey ise bu kadar puan kaybından sonra havamızın bozulmaması. En önemli kozumuz bu. Bu hava dağıldığı zaman yarıştan kopmuş oluruz. Bu ligde daha çok kırılma noktaları olacak. Önemli olan bizim tempomuzun düşmemesi. Bazen maçlarda tempomuzu aşağıya çekecek unsurlar olabiliyor. Ama bunların da üstesinden gelmek zorundayız" dediği ortaya çıktı.Kara Kartal'ın hücum hattındaki formda ikilisi Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, ilk yarıda ortaya koydukları futbolla Beşiktaş'ın çıkışındaki en önemli etkenler olmuştu. Ligin birinci bölümünde Aboubakar 11, Larin de 12 gol kaydetmişti. Birlikte oynadıkları oyun formasyonunda iyi bir uyum yakalayan yıldızlar, sezonun ikinci etabına ise beklendiği gibi başlayamadı. Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarına ilk 11'de başlayan Aboubakar ve Larin, takımlarına galibiyeti getiremedi. Bu 2 maçta sadece Aboubakar Trabzonspor mücadelesinde golünü attı. Konyaspor müsabakasıyla birlikte tekrar çıkışa geçmenin hesaplarını yapan teknik ekip, bu 2 isme hem kondisyon hem de motivasyon anlamında büyük yükleme yapıyor. Sergen Yalçın ve yardımcıları, tecrübeli futbolcuların ilk yarıdaki formlarını yakalamalarını sağlayıp golcüleriyle birlikte çıkışlarına kaldıkları yerden devam etmeyi hedefliyor.Beşiktaş, ara transfer döneminde Lens, Mirin ve Boyd'u göndererek kadro dışı oyuncularından kurtulurken; elinde şimdilik sadece Douglas kaldı. Siyah-beyazlılar, Douglas'tan kurtulmak için de Brezilya'da transferin açılacağı 1 Mart'ı bekliyor. Gelen bilgilere göre Brezilya'dan birkaç takım Douglas ile ilgileniyor. Beşiktaş yönetimi bir anlaşma olması durumunda Douglas'ı herhangi bir bedel olmadan vermeye hazır.Beşiktaş'ta Başkan Çebi'nin "Başarılı oyuncularımızla sözleşme uzatmayı amaçlıyoruz" açıklamasındaki isimlerden birinin Larin olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun 2022'de sona erecek sözleşmesin uzatmak isteyen Beşiktaş yönetiminin Kanadalı oyuncunun sözleşmesini yüzde 30 oranında artırmayı düşündüğü, Larin'in de devam etme konusunda istekli olduğu bildirildi.