Beşiktaş Konyaspor maçı İZLE, CANLI Beşiktaş Konyaspor maçı burada

Beşiktaş'ta 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sınırdaki Umut Nayir kadroda yer almazken, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, maçta sarı kart görmeleri halinde 30. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.



İLGİLİ VİDEO