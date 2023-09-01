Beşiktaş Konferans Ligi D Grubu 2023 (Club Brugge, Bodo Glimt, Lugano)

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, grubu ve rakipleri belli oldu.
Üç ön eleme oynayan temsilcilerimizden Beşiktaş, son olarak Dinamo Kiev'i play-off turunda saf dışı bırakırken, Fenerbahçe ise Hollanda'nın güçlü ekibi Twente'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise, rövanş maçında Genk'e penaltılar sonucunda mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
Monako şehrinde düzenlenen kura çekimine Fenerbahçe 1. torbadan, Beşiktaş 3. torbadan katıldı. Konferans Ligi finali 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak. BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ H GRUBU RAKİPLERİ Beşiktaş'ın
UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu:
D Grubu:
• Club Brugge
• Bodo Glimt
• Lugano
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı grup ve rakipleri:
A Grubu: Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klasvik
B Grubu: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik
C Grubu: Dinamo Zagreb, Victoria Plzen, Astana, Balkani
D Grubu: Club Brugge, Bodo Glimt, Beşiktaş, Lugano
E Grubu: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski
F Grubu: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki
G Grubu: Eintracht Frankfurt, PAOK, Helsinki, Aberdeen
H Grubu: Fenerbahçe, Ludogorets, Trnava, Nordsjaelland