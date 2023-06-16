Beşiktaş Kondogbia'dan vazgeçmiyor

Spor Toto Süper Ligde sezonu 3. bitiren ve Konferans Ligine katılacak olan Beşiktaş gelecek sezon şampiyonluk yarışında olabilmek için kolları sıvadı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı gözüne kestirdi. Diego Simeone'nin gözüne bir türlü giremeyen Fransız orta saha bu yaz takımdan ayırlmaya sıcak bakıyor.
ATLETİCO 5 MİLYON İSTİYOR
Atletico Madrid, Kondogbia'nın satışından en az 5 milyon euro bekliyor. Beşiktaş bu transfer için tüm şartları zorlasa da oyuncunun senelik 4 milyon euro'luk maaşı da Beşiktaş cephesini bir hayli zorluyor.
Geoffrey Kondogbia'nın tek taliplisi Beşiktaş değil. 30 yaşındaki Fransız orta sahayı İspanyol ekibi Sevilla'da takip ediyor.
27 MAÇTA GÖREV ALDI
Geoffrey Kondogbia bu sezon 13 tanesi ilk 11 olmak üzere yalnızca 27 maçta forma giyebildi ve bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı gözüne kestirdi. Diego Simeone'nin gözüne bir türlü giremeyen Fransız orta saha bu yaz takımdan ayırlmaya sıcak bakıyor.
ATLETİCO 5 MİLYON İSTİYOR
Atletico Madrid, Kondogbia'nın satışından en az 5 milyon euro bekliyor. Beşiktaş bu transfer için tüm şartları zorlasa da oyuncunun senelik 4 milyon euro'luk maaşı da Beşiktaş cephesini bir hayli zorluyor.
Geoffrey Kondogbia'nın tek taliplisi Beşiktaş değil. 30 yaşındaki Fransız orta sahayı İspanyol ekibi Sevilla'da takip ediyor.
27 MAÇTA GÖREV ALDI
Geoffrey Kondogbia bu sezon 13 tanesi ilk 11 olmak üzere yalnızca 27 maçta forma giyebildi ve bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.
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