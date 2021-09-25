Beşiktaş kondisyoneri Stefano Marrone'den sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta İtalyan kondisyoner Stefano Marrone sakatlıklarla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kondisyoneri Stefano Marrone'den sakatlık açıklaması
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25 Eylül 2021 00:27
Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıkların ardından İtalyan kondisyoner Stefano Marrone, sosyal medya hesabından taraftarlara cevap verdi. Stefano Marrone daha sonra bu paylaşımları sildi.

Stefano Marrone ilk olarak "Bizim buradaki 3. sezonumuz ve aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Sakatlıkların yarısı darbe. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları ise zemin, yorgunluk, yoğun fikstür olur. Şanssızlık." açıklamasını yaptı.

Açıklamalarına devam eden Stefano Marrone "Milli oyuncularımız bizimle idman yapmadıkları için hiçbir yükleme yapmadan yine adale sakatlığı yaşadılar. Tabii ki çok ciddi bir konu, bu sorunu halletmek için inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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