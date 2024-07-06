Takıma genç ve gelecek vadeden isimleri eklemek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İsviçre'de buldu.
Kara Kartal'ın bir süredir Yverdon Sport forması giyen Kevin Carlos ile görüştüğü öğrenildi. Öyle ki İspanyol forvetin transferinde büyük aşama kaydedildiği ve transferinin an meselesi olarak görüldüğü bilgisine ulaşıldı.
CYLE LARIN'E BENZETİLİYOR
23 yaşındaki oyuncunun, yetenekleri ile Kara Kartal'ın eski futbolcusu Cyle Larin'e çok benzediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Carlos'un, Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtilirken, kulübüyle yapılan pazarlıklarda ise son aşamaya gelindiği kaydedildi.
35 GOL, 5 ASİST
Kariyerinde 92 maça çıkan Carlos, 35 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası vermişti.
Kara Kartal'ın bir süredir Yverdon Sport forması giyen Kevin Carlos ile görüştüğü öğrenildi. Öyle ki İspanyol forvetin transferinde büyük aşama kaydedildiği ve transferinin an meselesi olarak görüldüğü bilgisine ulaşıldı.
CYLE LARIN'E BENZETİLİYOR
23 yaşındaki oyuncunun, yetenekleri ile Kara Kartal'ın eski futbolcusu Cyle Larin'e çok benzediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Carlos'un, Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtilirken, kulübüyle yapılan pazarlıklarda ise son aşamaya gelindiği kaydedildi.
35 GOL, 5 ASİST
Kariyerinde 92 maça çıkan Carlos, 35 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası vermişti.