Beşiktaş, Kevin Carlos'ta mutlu sona yakın!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, bir süredir temaslarını sürdürdüğü Kevin Carlos isminde sona geldi. Tarzı ile Cyle Larin'i hatırlatan futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Kevin Carlos'ta mutlu sona yakın!
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06 Temmuz 2024 12:50
Takıma genç ve gelecek vadeden isimleri eklemek isteyen Beşiktaş, aradığı ismi İsviçre'de buldu.

Kara Kartal'ın bir süredir Yverdon Sport forması giyen Kevin Carlos ile görüştüğü öğrenildi. Öyle ki İspanyol forvetin transferinde büyük aşama kaydedildiği ve transferinin an meselesi olarak görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

CYLE LARIN'E BENZETİLİYOR

23 yaşındaki oyuncunun, yetenekleri ile Kara Kartal'ın eski futbolcusu Cyle Larin'e çok benzediği öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Carlos'un, Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtilirken, kulübüyle yapılan pazarlıklarda ise son aşamaya gelindiği kaydedildi.

35 GOL, 5 ASİST

Kariyerinde 92 maça çıkan Carlos, 35 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası vermişti. 

 
 

 

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