Gelecek sezon için maliyeti düşük ve bonservisi elinde isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, aradığı oyuncular için harıl harıl çalışıyor.



Bu doğrultuda yönetimin büyük bir gizlilik ile yürüttüğü sol kanat transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.



Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre Kara Kartal, son olarak Basel forması giyen 26 yaşındaki Kevin Bua ile her konuda anlaştı.



ERDAL TORUNOĞULLARI DOĞRULADI



Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da Bua ile arada sadece ufak pürüzler kaldığını söyledi.



BAYRAMDAN SONRA GELECEK



Bu doğrultuda İsviçreli yıldız futbolcunun bayram sonrasında Türkiye'ye gelerek kendisini Siyah-Beyazlı formaya bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.



Bua, geçen sezon Basel ile çıktığı 29 karşılaşmada istikrarı ile sezonun en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda Bua 7 gol ve 7 asistle 14 gole direkt etki etti.



