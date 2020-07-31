Beşiktaş, Kevin Bua transferini bitiriyor

Beşiktaş, sol kanada aradığı ismi buldu. Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde bulunan İsviçreli Kevin Bua ile her konuda anlaştı.

Haber; Fanatik
Beşiktaş, Kevin Bua transferini bitiriyor
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31 Temmuz 2020 10:42
Gelecek sezon için maliyeti düşük ve bonservisi elinde isimlere yönelen Siyah-Beyazlılar, aradığı oyuncular için harıl harıl çalışıyor.

Bu doğrultuda yönetimin büyük bir gizlilik ile yürüttüğü sol kanat transferinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre Kara Kartal, son olarak Basel forması giyen 26 yaşındaki Kevin Bua ile her konuda anlaştı.

ERDAL TORUNOĞULLARI DOĞRULADI

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da Bua ile arada sadece ufak pürüzler kaldığını söyledi.

BAYRAMDAN SONRA GELECEK

Bu doğrultuda İsviçreli yıldız futbolcunun bayram sonrasında Türkiye'ye gelerek kendisini Siyah-Beyazlı formaya bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor.

Bua, geçen sezon Basel ile çıktığı 29 karşılaşmada istikrarı ile sezonun en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda Bua 7 gol ve 7 asistle 14 gole direkt etki etti.



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