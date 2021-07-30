Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularından Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Uşakspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz."
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Uşakspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz."