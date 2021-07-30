Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladı

Beşiktaş, genç oyuncularından Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladı
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30 Temmuz 2021 23:01
Beşiktaş Kulübü, genç oyuncularından Kerem Kalafat'ı Uşakspor'a kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Uşakspor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz."


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