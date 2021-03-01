Beşiktaş kenetlendi: 'Şampiyonluk bize yakışır'

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, şampiyonluk mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lig yarışındaki takımlara bakıldığında en güzel futbolu oynayan takımın Beşiktaş olduğunu belirten siyah beyazlı yönetici, futbolun adaletine göre kendilerinin şampiyon olması gerektiğini söyledi. Futbolun sadece yeşil saha üzerinde, iki kale direği arasında kalması gerektiğini söyleyen Urgancılar, "Bunun dışında yapılan yönlendirmeler ve algı yönetimleri şampiyonu belirlememeli" dedi.



Rakipler de istiyor

Kendilerinin futbol dışı yöntemlere hiç başvurmadığını söyleyen Mesut Urgancılar, "Türk futbol tarihine bakıldığında 'Şerefli ikincilikler' sözü bizim sayemizde literatüre girmiştir. Futbol adaleti sadece bizim beklentimiz değil. Futbolun adaletine göre de bizim şampiyon olmamız gerekiyor. Çünkü şu ana kadar oynana maçlarda futbolun gerekliklerini yerine getirip en güzel oyunu sergileyen takım Beşiktaş. Dolayısıyla şampiyonluk da bize yakışır" sözlerini kullandı. ,



Ghezzal dönüyor

Rachid Ghezzal, yarın oynanacak Yeni Malatyaspor maçında formasına kavuşacak. Sakatlıktan yeni çıktığı için Denizlispor maçında riske edilmeyen Cezayirli yıldız, Malatya deplasmanında 11'deki yerini alacak. Kevin N'Koudou ise kulübeye geri dönecek.



