Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek finalinde VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
Maça taktik servisler atarak başlayan VakıfBank'ta Zhu Ting dört, Sloetjes de iki numaradan etkili ataklar geliştirdi. Teknik molayı 12-8 önde geçen sarı-siyahlı ekip, file üstü etkinliğini sürdürerek, seti 25-20 aldı.
İkinci setin ilk bölümünün ardından VakıfBank, etkili ataklar geliştirerek Beşiktaş'ın oyun kurmasına engel oldu. Zhu Ting ve Robinson ile sayı üreten sarı-siyahlı takım, teknik molayı 12-8 önde geçti. Mola sonrasında etkinliğini artıran VakıfBank, seti 25-13 alarak skoru 2-0 yaptı.
Son sete de iyi başlayan sarı-siyahlı takım, Kübra Çalışkan'ın sayısıyla teknik molayı 12-6 önde geçti. VakıfBank, Sloetjes ve Robinson ile ürettiği sayılarla farkı açtı ve seti 25-14, maçı da 3-0 kazandı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, VakıfBank'ın ev sahipliğinde 6 Mart Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. VakıfBank, bu maçı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise turu geçecek takım, 9 Mart Cuma günü yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak 3. müsabakanın sonunda belli olacak.
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Maça taktik servisler atarak başlayan VakıfBank'ta Zhu Ting dört, Sloetjes de iki numaradan etkili ataklar geliştirdi. Teknik molayı 12-8 önde geçen sarı-siyahlı ekip, file üstü etkinliğini sürdürerek, seti 25-20 aldı.
İkinci setin ilk bölümünün ardından VakıfBank, etkili ataklar geliştirerek Beşiktaş'ın oyun kurmasına engel oldu. Zhu Ting ve Robinson ile sayı üreten sarı-siyahlı takım, teknik molayı 12-8 önde geçti. Mola sonrasında etkinliğini artıran VakıfBank, seti 25-13 alarak skoru 2-0 yaptı.
Son sete de iyi başlayan sarı-siyahlı takım, Kübra Çalışkan'ın sayısıyla teknik molayı 12-6 önde geçti. VakıfBank, Sloetjes ve Robinson ile ürettiği sayılarla farkı açtı ve seti 25-14, maçı da 3-0 kazandı.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, VakıfBank'ın ev sahipliğinde 6 Mart Salı günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. VakıfBank, bu maçı da kazanması durumunda yarı finale yükselecek. Beşiktaş'ın kazanması durumunda ise turu geçecek takım, 9 Mart Cuma günü yine VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak 3. müsabakanın sonunda belli olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın