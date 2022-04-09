Beşiktaş kazandı, Trabzonspor takıldı

Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü 20:30 seansında iki maç oynandı.
Lider Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Karşılıklı önemli fırsatların yakalandığı maça gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Valerien Ismael ile ilk iç saha maçına çıkan Beşiktaş, ligin önemli takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Lider Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Karşılıklı önemli fırsatların yakalandığı maça gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)
Valerien Ismael ile ilk iç saha maçına çıkan Beşiktaş, ligin önemli takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)