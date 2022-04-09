Beşiktaş kazandı, Trabzonspor takıldı

Süper Lig'de Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti. Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında puan kaybetti.

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Beşiktaş kazandı, Trabzonspor takıldı
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09 Nisan 2022 22:17
Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü 20:30 seansında iki maç oynandı.

Lider Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk oldu. Karşılıklı önemli fırsatların yakalandığı maça gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 bitti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

Valerien Ismael ile ilk iç saha maçına çıkan Beşiktaş, ligin önemli takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

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