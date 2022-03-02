Beşiktaş - Kayserispor: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçın A Spor canlı yayınlayacak.Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vida, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Mert GünokKayserispor'da Yasir Subaşı, Dilmitrios kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit maç kadrosunda yer almıyor.Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Larin, BatshuayiLung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Abdulkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic, Thiamİki takım bugüne kadar resmi maçlarda 48 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde Beşiktaş 26 galibiyet elde etti. 10 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor ise 12 kez rakibini yenmeyi başardı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 24 maçta ise siyah-beyazlı ekip 19 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 2 mücadelede ise Kayserispor kazandı.Konuk ekip, bu deplasmanda en son galibiyetini 15 Ekim 2011 tarihinde aldı. Bu maçın ardından İstanbul'da oynanan 10 karşılaşmada Beşiktaş 9 galibiyet alırken 1 mücadele de berabere bitti. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanında son 10 yılda yalnızca 1 puan alırken, bu maçta da Kayserispor'un başında Sergen Yalçın yer alıyordu.