Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kayserispor arasından oynanan maçın ilk yarısı 1-1 bitti. İlk 45 dakikayı yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Bugün güzel bir şey var; tribünler dolu. 35 bine yakın taraftar var. Hava kötü, yağmurlu. Bilet fiyatları yarı yarıya düşmüş. Niye önemli bu? İki tane çocuğuyla maça gideceksen önemli bu. Bilet fiyatları taraftarın gelip gelmemesini etkiliyor.



Sergen Hoca'dan sonra ne yapacaklar merakı azdır. Ancak, taraftarın hesabı vardır aslında. Coşkuluydular. Maçtan 35-40 saniye önce 'Burası Beşiktaş' serzenişi vardır.



Maçın başında oyuncular coşkuluydu eskisine göre ama kaliteyi veremediler. Kayseri'nin pozisyonla sonuçlanmasa da çok rahatlıkla ikinci bölgeye geçebildiğini gördük. Maçın en iyisi Thiam'dı. Kayserispor kümede kalacaksa Mame Thiam sayesinde kalacak.



Larin'in attığı gol, darbeli bir kafa vuruşu. Uzun boylu bir oyuncu. Beklerin kısasını sevmem; Ramazan. Onur'un sakatlığı oldu, çıktı. Ters toplarda kısa bekler zaafiyet yaratır. Larin attı. Benzer ikinci direk pozisyonları gördük. Onur olsa kafayı alabilir Larin ama darbeli vuramaz. 35 metreden şişirilerek gelen top. O topa rahat ve darbeli vurdu. Benzer pozisyonlar yine olacak.



İlk yarıda en çok top ayağına değen oyuncu Pjanic'tir, en az değen oyuncu Can Bozdoğan'dır. Bireysel performans olarak çok ileri bir oyuncu yok. Gayret var ama oyun kalitesi yok.



METİN TEKİN



Tribün oyun hevesini arttırır. Beşiktaş'ın oyunun başlangıcında isteği vardı. Ancak devre arası tepkisini almadan beraberlikle içeri girdi. İkinci yarı daha çok hücumu düşünen Beşiktaş olacaktır. Bir şekilde ikincilik yarışı devam ediyor. Şampiyonluk yarışı da devam ediyor ama Beşiktaş için ikincilik olmazsa olmaza getirilmelidir.



ÖNDER ÖZEN



İki güzel gol gördük. Kayserispor çok fazla çıkmıyor ama çıktığında, sağdan geliyor. Rıdvan Yılmaz'ın üstüne iki kişi gidiyorlar. Cyle Larin yenilen golde içeri girmişti. Josef de Souza'nın olmaması da orta sahayı etkiliyor. Serdar Saatçi'nin iki kritik müdahalesi oldu. Serdar Saatçi futbolunu daha çok olgunlaştırabilir. Cyle Larin'in golünde asisti de Serdar Yaptı.



VOLKAN DEMİREL



Beşiktaş golü bulmasa, ikinci yarı sıkıntı olabilirdi. Golden sonra Beşiktaş'ın güveni yerine geldi. İkinci yarı Beşiktaş daha fazla golü düşünecektir. Daha üstün Beşiktaş oyunu görebiliriz.



FEYYAZ UÇAR



Yavaş oynandığı için Beşiktaş, Kayserispor savunmasını açamıyor. İlk yarı biterken, gol ilaç gibi geldi. Beşiktaş seyircisini arkasına alarak tempoyu yükseltmeli.



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş adına ilk yarı stres ön plkandaydı. Daha baskılı, daha arzulu Beşiktaş görebiliriz.



ERMAN TOROĞLU



Teknik adam değişikliği futbolcuyu da tesir eder ama düdük çaldıktan sonra bunu düşünmeyeceksin. Sergen Yalçın olduğu zaman Beşiktaş, biraz daha az çalışıyordu. Şimdi daha fazla çaışıyorlar. Beşiktaş'ın fizik kalitesi geçen sezona göre düşük. Geçen sezon takımın kadrosu da daha azdı. Kayserispor eğer buradan puan almak istiyorsa, 1-1 yetmeyebilir. Kayserispor'un arkayı sağlama alması lazım. Kayserispor çabuk atağa çıkabiliyor ama çabuk geri dönemiyor. Beşiktaş ise, hızlı, çabuk atağa çıkamıyor. Beşiktaş ağır çıkıyor, daha çabuk olmaları lazım ama yapamıyorlar. Ghezzal, geçen sezon topu aldığı zaman, boşlukta adam bulabliyordu. Şimdi bir tek Pjanic yapacak o işi ama arkaya sarkacak adam bulamıyor.



TÜMER METİN



Bilet fiyatları düzenlenmiş. Tıpkı imza töreninde olduğu gibi Sergen Hoca davet edilse, çok şık olabilirdi.



Kayserispor'u açmakta zorlanan, üretmekte zorlanan ve hatta hiçbir planı yokmuş gibi oynayan Beşiktaş. Kayserispor'u çok diri buldum, kısmen ilk yarıda başarılı olduğunu söyleyeyim. Beşiktaş'a sıkıntı çıkarabilecek pozisyonları zaman zaman bulduklarını söyleyebilirim.



Önder Hoca ve Serdar Hoca, ileriye bir santrfor daha alabilir. Eğer takımın iki stoperi en çok topla oynayan isimse, bu rakibi açma konusunda zorlandığını gösterir.



atshuayi çok güçlü, kuvvetli devamlı arayış içinde ama işin ince taraftarlarında çok olmadığının kanaatindeyim. Geriden geleni oynatmak santrforun işlerinden biri olmalı. Batshuayi kenara giderse, onun boşalttığı yere Can'ın, Atiba'nın hatta Pjanic'in, Ghezzal veya Larin'in koşularını bekliyorduk. Geçen sene çok sık oluyordu bu.





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