Beşiktaş'ın Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kayserispor ile oynadığı mücadelede erken bir penaltı kararı çıktı.



3. dakikada Gökhan'ın pasıyla Adem Ljajic sol çağrazdan ceza sahasına sokuldu ve Kvrzic'in hamlesinin arıdndan yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.



Kararın ardından Kayserisporlu oyuncular itirazlarda bulundu ancak VAR odasındaki hakem Alper Ulusoy'dan da uyarı gelmedi ve penaltı onandı.



Topun başına gelen Rachid Ghezzal ağları sarstı ve takımını öne geçiren isim oldu.



NİHAT KAHVECİ: "BENCE DEĞİL"



Pozisyonla ilgili bir paylaşım yapan Nihat Kahveci, penaltı kararının doğru olmadığı yönünde yorum yaptı ve " Bence Penaltı değil" dedi.



