Beşiktaş Kayserispor maçı canlı izle (beİN Sports izle)

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Atiba, Larin, Aboubakar Hasic, Cenk ve Oğuzhan sakatlıkları, Welinton ise kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Kayserispor'da Campanharo, Uğur, Sapunaro, Avramovski Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak.

Gökhan Töre, kariyerinde daha önce sadece 1 kez santrfor mevkisinde oynadı. (11 Mart 2020, Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor)



🔔Gökhan Töre



✨182 Maç: Sağ Kanat

✨30 Maç: Sol Kanat

✨5 Maç: 10 Numara

✨1 Maç: Santrfor pic.twitter.com/HJXHdCZBPm



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

Ersin, NSakala, Vida, Montero, Rosier, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, NKoudou, Gökhan Töre

Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Lennon, Attamah, Muhar, Henrique, İlhan Parlak, Muğdat

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 49 maçta Beşiktaş 28, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 79 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi.

Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 24 lig maçından 19'unu kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 7 karşılaşmada 19 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 24 lig maçında Beşiktaş 53, Kayserispor ise 17 gol attı.

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.



Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Cenk Tosun, Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın yokluğunda Kayserispor karşısında forvet bölgesinde Gökhan Töre'yi kullandı. Üç forvetinin de yokluğunda hücum bölgesinde Atiba'yı kullanmayı planlayan Sergen Yalçın, Kanadalı futbolcunun da sakatlanmasının ardından mecburen Gökhan Töre'yi sahaya forvet olarak çıkartmak zorunda kaldı. Gökhan Töre, kariyerinde daha önce sadece 1 kez santrfor mevkisinde oynadı. (11 Mart 2020, Yeni Malatyaspor 1-3 Trabzonspor)Süper Lig'de Kayserispor maçı öncesinde Vincent Aboubakar, Cyle Larin gibi önemli isimlerin sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş'ta bu kez Atiba Hutchinson şoku yaşandı. Cuma akşamı yapılan antrenmanı ağrıları olduğu gerekçesiyle yarıda bırak Atiba Hutchinson, Kayserispor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir." denildi. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.Ajdin HasicCenk TosunOğuzhan ÖzyakupVincent AboubakarWelinton (Cezalı)Cyle LarinAtiba Hutchinson