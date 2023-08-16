Beşiktaş kaybetmeyi unuttu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk hastasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Beşiktaş, 4 Şubat'taki Sivasspor maçından bu yana maç kaybetmiyor.
16 GALİBİYET
Bu süreçte 19 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 16 galibiyet alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Beşiktaş, 4 Şubat'taki Sivasspor maçından bu yana maç kaybetmiyor.
16 GALİBİYET
Bu süreçte 19 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 16 galibiyet alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.