Beşiktaş kaybetmeyi unuttu

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 4 Şubat'taki Sivasspor maçından bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş kaybetmeyi unuttu
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16 Ağustos 2023 09:33
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk hastasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Beşiktaş, 4 Şubat'taki Sivasspor maçından bu yana maç kaybetmiyor.

16 GALİBİYET

Bu süreçte 19 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 16 galibiyet alırken 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. 

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