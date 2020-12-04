Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Bernard Mensah, 62. dakikada Atiba Hutchinson ve 75. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Kasımpaşa'da Hadergjonaj 54. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



Arka arkaya Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı deviren Beşiktaş, bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galibiyet aldı.



Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 19'a yükseltti. Kasımpaşa 15 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa, Denizlispor'u ağırlayacak.



KALE YİNE UTKU YUVAKURAN'DA



Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbi maçının kadrosuna göre üç değişiklik yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kırmızı kart görmesi sebebiyle geride kalan iki haftada kaleyi koruyan Utku Yuvakuran, Ersin'in cezasının sona ermesine rağmen eldivenleri bırakmadı.



Savunmada Necip Uysal'ın yerine Welinton'a forma veren Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Josef de Souza'nın yokluğunda orta sahada cezası sona eren Dorukhan Toköz'ü oynattı. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Cyle Larin'in yerine ise Georges-Kevin N'Koudou görev yaptı.



N'KOUDOU İLK KEZ 11'DE



Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, Kasımpaşa maçında bu sezon ilk kez bir lig maçında 11'de görev yaptı. Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olan PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir maçta forma giyememişti. Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan giren N'Koudou, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sahaya 11'de çıktı.



BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK



Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in yanı sıra izolasyon süreci devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin kadroda yer almadı. Maçtan bir gün önce sakatlığı açıklanan Josef de Souza da kadrodan çıkarıldı.



MENSAH DEVRE BİTERKEN ATTI



Beşiktaş maçın ilk yarısında Kasımpaşa'ya göre oldukça üstün bir oyun ortaya koydu. Topun ve oyunun üstünlüğünü ilk yarıda eline alan Beşiktaş, Kasımpaşa kalesine hızlı ataklarla gitti. Kasımpaşa ceza sahasına kadar etkili gelen Beşiktaş, ceza sahası içinde bitirici hamleyi yapmakta sıkıntı yaşadı.



Golü atacağının sinyallerini veren Beşiktaş, atakları goller sonuçlandırabilmek için usta ayak aradı. Vincent Aboubakar'ın dışında ceza sahası içine etkili bir ismi olmayan Beşiktaş, her şeye rağmen ilk yarıda son saniyeye kadar hücum organizasyonlarına devam etti. Beşiktaş aradığı golü 45+3. dakikada Bernard Mensah ile buldu. Sol kanattan hızla içeri sokulan Aboubakar'ın son çizgiden kale ağzına doğru çevirdiği topu Ramazan sektirdi. Gerilerden gelen Mensah altı pas çizgisinin gerisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 öne gitti.



PAŞA KİŞİ KALDI, BEŞİKTAŞ COŞTU



Beşiktaş maçın ikinci yarısına da iyi başladı. Topun ve oyunun kontrolünü elinde bulunduran Beşiktaş, maçın ritmini istediği gibi götürdü. İkinci yarıda Beşiktaş tempoyu arttırmaya başlarken, Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, orta alanda buluştuğu topla ceza alanına doğru kat eden N'Koudou'ya arkadan yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



ATIBA VE ABOUBAKAR SKORU BELİRLEDİ



Kasımpaşa'nın 10 kişi kalmasının ardından Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı sahada ikinci golü aradı. Maçın 68. dakikadasında siyah-beyazlılar aradığı ikicni golü buldu. Sağ kanattan müthiş hareketlerle son çizgiye inen Ghezzal'ın yerden ortasına ön direkte dokunan Atiba farkı ikiye çıkardı. Siyah-beyazlıların Kanadalı ismi, bu sezon 3. golünü Kasımpaşa ağlarına atmış oldu.



Farkı ikiye çıkarmasına rağmen ataklarına devam eden Beşiktaş, 75. dakikada üçüncü golü buldu. Sağ kanattan Rosier'nin ortasına kale alanı içinde müthiş yükselen Aboubakar topu köşeye bıraktı. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye iki gol atan Vincent Aboubakar, Kasımpaşa filelerini de havalandırarak, Kasım 2017'den sonra ilk kez üç maç üst üste gol attı. Karşılaşmanın kalan bölümünde ataklarını sürdüren Beşiktaş gol bulamadı ve siyah-beyazlılar, 3 puana 3 golle ulaştı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.

64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

75. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Rosier'in sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 81 Necip Uysal), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 82 Güven Yalçın), Mensah (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), N'Koudou (Dk. 79 N'Sakala), Aboubakar

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Dk. 13 Varga), Tirpan, Hajradinovic, Koita (Dk. 79 Doğucan Haspolat), Alan (Dk. 58 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 79 Yasin Dülger), Hodzic

Goller: Dk. 45+2 Mensah, Dk. 68 Atiba, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 54 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 70 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)



