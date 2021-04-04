Beşiktaş, Kasımpaşa'da yine istediğini alamadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında oynadığı maçta 1-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Kasımpaşa'da yine istediğini alamadı
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04 Nisan 2021 22:20
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında yine istemediği sonuçla karşı karşıya kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçta 4. kez yenildi. Söz konusu periyotta rakibini bir kez yenebilen Beşiktaş, bir karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Bu sefer tek gollü maç

İki takım arasındaki karşılaşma bu sefer tek golle tamamlandı.

Bu karşılaşma öncesindeki 11 maçta üç ve üzerinde gol atılırken, 32. haftadaki mücadele 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona erdi.



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