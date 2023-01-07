Beşiktaş - Kasımpaşa: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Redmond, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, WeghorstErtuğrul, Tarkan, Donk, Sadık Çiftpınar, Aytaç, Eysseric, Ahmet Engin, Hadergjonaj, Fall, Ben Ouannes, HajradinovicLigin 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini 3 maçtır mağlup edemiyor.2020-2021 sezonunun ikinci yarısında konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılan Beşiktaş, geçen sezonun ilk yarısında ise yine deplasmanda rakibiyle karşı karşıya gelirken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Son olarak rakibiyle Mayıs ayında karşılaşan siyah beyazlılar, sahasında rakibine 3-0 mağlup olmuştu.Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, siyah beyazlı formayla Vodafone Park'ta en çok gol atan isim olmaya çok yakın.Şuana kadar Vodafone Park'ta çıktığı 35 Süper Lig maçında 22 gol atan Cenk Tosun, bir gol daha atması halinde Cyle Larin'i geçmek istiyor. Larin, 41 maçta attığı 23 golle Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu olma özelliğine sahip.Teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başlayan Selçuk İnan, takımının başında 5. maçına çıkıyor.Şuana kadar çıktığı 3 Süper Lig maçında 1 galibiyet elde eden Selçuk İnan, kupada ise Ümraniyespor'a mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.Siyah beyazlı takımda ikinci kez göreve gelen Şenol Güneş, 7. resmi maçına çıkacak.İkinci dönemine 5-2'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Güneş, çıktığı 6 resmi maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.