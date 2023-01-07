Haber Tarihi: 07 Ocak 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 18:37

Beşiktaş Kasımpaşa maçı BEIN izle, BJK maçı linki

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Beşiktaş Kasımpaşa maçı BEIN izle, BJK maçı linki
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İZLE Beşiktaş Kasımpaşa canlı yayın! Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA BEIN SPORTS HABER İZLE




Cenk Tosun Larin'i geçmek istiyor

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun, siyah beyazlı formayla Vodafone Park'ta en çok gol atan isim olmaya çok yakın. Şuana kadar Vodafone Park'ta çıktığı 35 Süper Lig maçında 22 gol atan Cenk Tosun, bir gol daha atması halinde Cyle Larin'i geçmek istiyor. Larin, 41 maçta attığı 23 golle Vodafone Park'ta en fazla gol atan oyuncu olma özelliğine sahip.

Selçuk İnan 5. maçına çıkıyor

Teknik direktörlük kariyerine Kasımpaşa'da başlayan Selçuk İnan, takımının başında 5. maçına çıkıyor. Şuana kadar çıktığı 3 Süper Lig maçında 1 galibiyet elde eden Selçuk İnan, kupada ise Ümraniyespor'a mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Güneş'in 7. maçı

Siyah beyazlı takımda ikinci kez göreve gelen Şenol Güneş, 7. resmi maçına çıkacak. İkinci dönemine 5-2'lik Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Güneş, çıktığı 6 resmi maçta 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.  Karşılaşmanın VAR hakemi ise Koray Gençerler.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU

Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

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Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı. Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı. Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Redmond, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst



Kasımpaşa
Ertuğrul, Tarkan, Donk, Sadık Çiftpınar, Aytaç, Eysseric, Ahmet Engin, Hadergjonaj, Fall, Ben Ouannes, Hajradinovic

Beşiktaş Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemiyor

Ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, rakibini 3 maçtır mağlup edemiyor. 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılan Beşiktaş, geçen sezonun ilk yarısında ise yine deplasmanda rakibiyle karşı karşıya gelirken sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Son olarak rakibiyle Mayıs ayında karşılaşan siyah beyazlılar, sahasında rakibine 3-0 mağlup olmuştu. 

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